Precio de Ballies hoy

El precio actual de Ballies (BALL) hoy es $ 0.01043766, con una variación del 21.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BALL a USD es $ 0.01043766 por BALL.

Ballies actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 331,050, con un suministro circulante de 31.37M BALL. Durante las últimas 24 horas, BALL cotiza entre $ 0.0086002 (bajo) y $ 0.01055482 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.101967, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0047417.

En el corto plazo, BALL experimentó un cambio de +0.54% en la última hora y de -10.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 591.21.

Información del mercado de Ballies (BALL)

Cap de mercado $ 331.05K$ 331.05K $ 331.05K Volumen (24H) $ 591.21$ 591.21 $ 591.21 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Suministro de Circulación 31.37M 31.37M 31.37M Suministro total 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ballies es de $ 331.05K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 591.21. El suministro circulante de BALL es de 31.37M, con un suministro total de 170000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.79M.