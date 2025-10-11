Información del precio (USD) de Ballz of Steel (BALLZ)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0.00171193 $ 0.00171193 $ 0.00171193 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0.00171193$ 0.00171193 $ 0.00171193 Máximo Histórico $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.47% Cambio de Precio (1D) -18.98% Cambio de Precio (7D) -26.58% Cambio de Precio (7D) -26.58%

El precio en tiempo real de Ballz of Steel (BALLZ) es de $0.00137681. Durante las últimas 24 horas, BALLZ se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0.00171193, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BALLZ es de $ 0.01151396, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BALLZ ha cambiado en un +0.47% en la última hora, -18.98% en 24 horas y -26.58% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Ballz of Steel (BALLZ)

Cap de mercado $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ballz of Steel es de $ 1.38M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BALLZ es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.38M.