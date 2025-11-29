Precio de Todin hoy

El precio actual de Todin (TDN) hoy es $ 0.00085012, con una variación del 2.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TDN a USD es $ 0.00085012 por TDN.

Todin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 123,799, con un suministro circulante de 146.17M TDN. Durante las últimas 24 horas, TDN cotiza entre $ 0.00083621 (bajo) y $ 0.00088295 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00443116, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00060277.

En el corto plazo, TDN experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de +2.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Todin (TDN)

Cap de mercado $ 123.80K$ 123.80K $ 123.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 679.49K$ 679.49K $ 679.49K Suministro de Circulación 146.17M 146.17M 146.17M Suministro total 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

La capitalización de mercado actual de Todin es de $ 123.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TDN es de 146.17M, con un suministro total de 802285308.8540871. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 679.49K.