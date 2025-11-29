Precio de Make CRO Great Again hoy

El precio actual de Make CRO Great Again (MCGA) hoy es $ 0.00032751, con una variación del 7.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MCGA a USD es $ 0.00032751 por MCGA.

Make CRO Great Again actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 327,513, con un suministro circulante de 1.00B MCGA. Durante las últimas 24 horas, MCGA cotiza entre $ 0.00032717 (bajo) y $ 0.00035278 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00270858, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0003234.

En el corto plazo, MCGA experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de -4.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Make CRO Great Again (MCGA)

Cap de mercado $ 327.51K$ 327.51K $ 327.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 327.51K$ 327.51K $ 327.51K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Make CRO Great Again es de $ 327.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MCGA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 327.51K.