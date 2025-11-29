Precio de Full Moon hoy

El precio actual de Full Moon (FM) hoy es $ 0.00739269, con una variación del 4.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FM a USD es $ 0.00739269 por FM.

Full Moon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,980,814, con un suministro circulante de 538.80M FM. Durante las últimas 24 horas, FM cotiza entre $ 0.00735617 (bajo) y $ 0.00787543 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04230323, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00630962.

En el corto plazo, FM experimentó un cambio de -0.51% en la última hora y de +4.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Full Moon (FM)

Cap de mercado $ 3.98M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 147.77M Suministro de Circulación 538.80M Suministro total 20,000,000,000.0

