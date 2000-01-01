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Principales tokens de Juegos de acción por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Juegos de acción. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0976
0.00%
-7.92%
+22.46%
$ 18.16M
$ 274.23K
2
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02679
+1.95%
+13.64%
-2.80%
$ 10.22M
$ 3.00M
3
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003312
+0.03%
-3.17%
+16.13%
$ 7.86M
$ 47.57M
4
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.02946
+0.10%
-2.10%
+5.91%
$ 7.26M
$ 1.97M
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01342
+0.07%
-2.62%
-9.10%
$ 6.69M
$ 4.57M
6
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06142
-1.50%
+2.69%
-10.56%
$ 2.81M
$ 1.01M
7
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005602
+0.57%
+3.14%
-1.29%
$ 2.24M
$ 14.68M
8
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00118185
-0.35%
+0.02%
+10.25%
$ 1.18M
$ 2.30K
9
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.02707E-7
+0.20%
+1.40%
-5.22%
$ 1.11M
--
10
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00345367
-0.10%
-0.01%
+0.11%
$ 1.10M
$ 137.56K
11
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01137163
+0.05%
-0.01%
-3.39%
$ 662.11K
$ 1.61K
12
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6.098E-5
0.00%
0.00%
-4.64%
$ 609.82K
--
13
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001558
+0.06%
-0.13%
-1.83%
$ 580.75K
$ 660.82M
14
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00078873
+0.49%
-0.07%
-33.51%
$ 566.33K
$ 31.91K
15
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00430753
-10.70%
-0.24%
-21.33%
$ 485.01K
$ 575.03
16
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00045179
0.00%
0.00%
-3.20%
$ 451.79K
$ 100.20
17
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000719
0.00%
+4.71%
+2.89%
$ 443.69K
$ 30.56M
18
ISLAND Token
ISLAND Token
ISLAND
$ 0.00048018
+2.52%
-0.04%
-79.26%
$ 442.44K
$ 51.66K
19
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01791
+0.11%
-2.96%
+11.87%
$ 350.64K
$ 3.17M
20
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 5.977E-5
+0.89%
-5.10%
-8.24%
$ 301.12K
--
21
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01439482
+0.11%
+0.02%
-0.28%
$ 287.90K
$ 74.82
22
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.00025055
0.00%
--
0.00%
$ 250.55K
$ 5.03
23
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00081854
0.00%
+0.01%
+1.29%
$ 246.52K
$ 17.69
24
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00114305
0.00%
+0.01%
-8.37%
$ 242.32K
$ 703.86
25
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00816479
0.00%
--
+2.73%
$ 242.19K
$ 71.88
26
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
-0.37%
$ 205.20K
$ 27.82
27
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.0003461
-1.61%
-0.04%
-6.84%
$ 187.91K
$ 882.15
28
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00016102
+0.06%
+0.01%
-14.58%
$ 161.02K
$ 22.05
29
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.00192122
0.00%
--
-1.01%
$ 125.95K
$ 1.65
30
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00124817
-0.07%
+0.05%
-60.01%
$ 120.11K
$ 123.15
31
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.21E-5
0.00%
+14.50%
+14.47%
$ 108.89K
--
32
Relic
Relic
RELIC
$ 0.00010134
+1.20%
-0.25%
+1.34%
$ 96.50K
$ 10.54K
33
REVV
REVV
REVV
$ 7.726E-5
+0.10%
-0.60%
-1.68%
$ 85.78K
--
34
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.399E-5
0.00%
+6.40%
+6.43%
$ 84.17K
--
35
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 8.48E-5
-1.59%
-22.60%
-23.32%
$ 78.94K
--
36
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 53.13K
--
37
Hive Game Token
Hive Game Token
HGT
$ 8.48E-6
0.00%
+0.40%
-0.93%
$ 42.22K
--
38
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
0.00%
$ 34.37K
$ 52.52K
39
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.22E-6
+0.31%
-0.80%
-0.92%
$ 32.20K
--
40
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
0.00%
$ 26.01K
$ 1.92
41
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
0.00%
$ 24.10K
$ 4.57
42
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
-93.71%
$ 23.35K
--
43
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
0.00%
$ 21.04K
$ 5.74
44
Materium
Materium
MTRM
$ 0.00105607
0.00%
--
0.00%
$ 19.98K
$ 11.87
45
Light Speed Cat
Light Speed Cat
LSCAT
$ 0.00023738
0.00%
--
+2.15%
$ 18.77K
$ 16.62
46
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.476E-5
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 18.16K
--
47
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00011703
0.00%
--
-6.50%
$ 17.20K
$ 101.76
48
Dark Frontiers
Dark Frontiers
DARK
$ 7.752E-5
-0.08%
+2.70%
-27.75%
$ 16.68K
--
49
AndreyWTR
AndreyWTR
WTR
$ 1.516E-5
0.00%
-1.00%
+4.70%
$ 14.38K
--
50
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.0001736
-0.01%
--
+0.46%
$ 13.71K
$ 1.33

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Juegos de acción y por qué son populares?
Los tokens de Juegos de acción representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 54 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $66.47M.
¿Cuál es el token de Juegos de acción con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Juegos de acción rastreados en MEXC, BOMB ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 14.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Juegos de acción están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 54 tokens de Juegos de acción, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. STAR, GODS, GUN se encuentra entre los tokens populares de Juegos de acción. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Juegos de acción?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Juegos de acción es de aproximadamente $66.47M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juegos de acción, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.