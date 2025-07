WILD

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

NombreWILD

PuestoNo.432

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%0,33

Suministro de circulación390.122.276,5518561

Suministro máx.500.000.000

Suministro total500.000.000

Tasa de circulación0.7802%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico7.604160676477258,2021-11-16

Precio más bajo0.07481866,2021-06-30

Blockchain públicaETH

