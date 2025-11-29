Precio de SENATE hoy

El precio actual de SENATE (SENATE) hoy es --, con una variación del 29.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SENATE a USD es -- por SENATE.

SENATE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 107,677, con un suministro circulante de 137.53M SENATE. Durante las últimas 24 horas, SENATE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00111141 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.85, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SENATE experimentó un cambio de +1.41% en la última hora y de -42.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SENATE (SENATE)

Cap de mercado $ 107.68K$ 107.68K $ 107.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 127.84K$ 127.84K $ 127.84K Suministro de Circulación 137.53M 137.53M 137.53M Suministro total 163,287,975.308217 163,287,975.308217 163,287,975.308217

La capitalización de mercado actual de SENATE es de $ 107.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SENATE es de 137.53M, con un suministro total de 163287975.308217. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 127.84K.