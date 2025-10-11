Información del precio (USD) de Nyan Heroes (NYAN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00103169 $ 0.00103169 $ 0.00103169 24H Mín $ 0.00341405 $ 0.00341405 $ 0.00341405 24H Máx 24H Mín $ 0.00103169$ 0.00103169 $ 0.00103169 24H Máx $ 0.00341405$ 0.00341405 $ 0.00341405 Máximo Histórico $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -1.24% Cambio de Precio (1D) +8.90% Cambio de Precio (7D) +19.58% Cambio de Precio (7D) +19.58%

El precio en tiempo real de Nyan Heroes (NYAN) es de $0.00323345. Durante las últimas 24 horas, NYAN se ha operado entre un mínimo de $ 0.00103169 y un máximo de $ 0.00341405, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NYAN es de $ 0.457078, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, NYAN ha cambiado en un -1.24% en la última hora, +8.90% en 24 horas y +19.58% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Nyan Heroes (NYAN)

Cap de mercado $ 473.21K$ 473.21K $ 473.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Suministro de Circulación 146.35M 146.35M 146.35M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nyan Heroes es de $ 473.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NYAN es de 146.35M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.23M.