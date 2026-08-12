Precio de MetaDOS hoy

El precio actual de MetaDOS (SECOND) hoy es $ 0, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SECOND a USD es $ 0 por SECOND.

MetaDOS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,146, con un suministro circulante de 6.51B SECOND. Durante las últimas 24 horas, SECOND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01329108, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SECOND experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de -0.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MetaDOS (SECOND)

Cap de mercado $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Suministro de Circulación 6.51B 6.51B 6.51B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MetaDOS es de $ 32.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SECOND es de 6.51B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.15K.