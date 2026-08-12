Precio de Polkacity hoy

El precio actual de Polkacity (POLC) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POLC a USD es $ 0 por POLC.

Polkacity actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,372, con un suministro circulante de 190.03M POLC. Durante las últimas 24 horas, POLC cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.83, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POLC experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 52.52K.

Información del mercado de Polkacity (POLC)

Cap de mercado $ 34.37K$ 34.37K $ 34.37K Volumen (24H) $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Cap. de mercado totalmente diluida $ 123.00K$ 123.00K $ 123.00K Suministro de Circulación 190.03M 190.03M 190.03M Suministro total 680,000,000.0 680,000,000.0 680,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Polkacity es de $ 34.37K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 52.52K. El suministro circulante de POLC es de 190.03M, con un suministro total de 680000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 123.00K.