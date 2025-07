GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

NombreGODS

PuestoNo.576

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,85%

Suministro de circulación381 250 002,0649

Suministro máx.500 000 000

Suministro total500 000 000

Tasa de circulación0.7625%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico8.825233783754243,2021-12-10

Precio más bajo0.06425242982107134,2025-04-07

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

