Precio de ISLAND Token hoy

El precio actual de ISLAND Token (ISLAND) hoy es $ 0, con una variación del 4.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ISLAND a USD es $ 0 por ISLAND.

ISLAND Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 418,307, con un suministro circulante de 136.54M ISLAND. Durante las últimas 24 horas, ISLAND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.218554, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ISLAND experimentó un cambio de +0.51% en la última hora y de -80.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 51.01K.

Información del mercado de ISLAND Token (ISLAND)

Cap de mercado $ 418.31K$ 418.31K $ 418.31K Volumen (24H) $ 51.01K$ 51.01K $ 51.01K Cap. de mercado totalmente diluida $ 420.92K$ 420.92K $ 420.92K Suministro de Circulación 136.54M 136.54M 136.54M Suministro total 927,155,249.734952 927,155,249.734952 927,155,249.734952

La capitalización de mercado actual de ISLAND Token es de $ 418.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 51.01K. El suministro circulante de ISLAND es de 136.54M, con un suministro total de 927155249.734952. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 420.92K.