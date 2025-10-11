Información del precio (USD) de Striker League (MBS)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00160284 $ 0.00160284 $ 0.00160284 24H Mín $ 0.00176629 $ 0.00176629 $ 0.00176629 24H Máx 24H Mín $ 0.00160284$ 0.00160284 $ 0.00160284 24H Máx $ 0.00176629$ 0.00176629 $ 0.00176629 Máximo Histórico $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Precio más bajo $ 0.00124589$ 0.00124589 $ 0.00124589 Cambio de Precio (1H) -0.10% Cambio de Precio (1D) -8.75% Cambio de Precio (7D) -13.52% Cambio de Precio (7D) -13.52%

El precio en tiempo real de Striker League (MBS) es de $0.00160995. Durante las últimas 24 horas, MBS se ha operado entre un mínimo de $ 0.00160284 y un máximo de $ 0.00176629, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MBS es de $ 2.58, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00124589.

En términos de rendimiento a corto plazo, MBS ha cambiado en un -0.10% en la última hora, -8.75% en 24 horas y -13.52% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Striker League (MBS)

Cap de mercado $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Suministro de Circulación 625.44M 625.44M 625.44M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Striker League es de $ 1.01M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MBS es de 625.44M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.61M.