Precio de Bombie hoy

El precio actual de Bombie (BOMB) hoy es $ 0, con una variación del 2.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOMB a USD es $ 0 por BOMB.

Bombie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 108,889, con un suministro circulante de 9.00B BOMB. Durante las últimas 24 horas, BOMB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0043492, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOMB experimentó un cambio de -- en la última hora y de +19.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bombie (BOMB)

Cap de mercado $ 108.89K$ 108.89K $ 108.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 120.99K$ 120.99K $ 120.99K Suministro de Circulación 9.00B 9.00B 9.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bombie es de $ 108.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOMB es de 9.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 120.99K.