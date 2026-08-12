Precio de Relic hoy

El precio actual de Relic (RELIC) hoy es $ 0, con una variación del 17.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RELIC a USD es $ 0 por RELIC.

Relic actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 90,097, con un suministro circulante de 952.19M RELIC. Durante las últimas 24 horas, RELIC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RELIC experimentó un cambio de -3.65% en la última hora y de -39.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Relic (RELIC)

Cap de mercado $ 90.10K$ 90.10K $ 90.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 90.10K$ 90.10K $ 90.10K Suministro de Circulación 952.19M 952.19M 952.19M Suministro total 999,679,554.35401 999,679,554.35401 999,679,554.35401

La capitalización de mercado actual de Relic es de $ 90.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RELIC es de 952.19M, con un suministro total de 999679554.35401. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 90.10K.