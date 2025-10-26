Der Echtzeitpreis von VEIL beträgt heute 0.00157567 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VEIL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VEIL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von VEIL beträgt heute 0.00157567 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VEIL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VEIL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über VEIL

VEIL-Preisinformationen

Offizielle VEIL-Website

VEIL-Tokenökonomie

VEIL-Preisprognose

VEIL Preis (VEIL)

Nicht aufgelistet

1 VEIL zu USD Echtzeitpreis:

$0.00157567
$0.00157567$0.00157567
0.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
VEIL (VEIL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:22:56 (UTC+8)

VEIL (VEIL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.510369
$ 0.510369$ 0.510369

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von VEIL (VEIL) beträgt $0.00157567. In den letzten 24 Stunden wurde VEIL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VEIL liegt bei $ 0.510369, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VEIL im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VEIL (VEIL) Marktinformationen

$ 235.81K
$ 235.81K$ 235.81K

--
----

$ 274.84K
$ 274.84K$ 274.84K

150.22M
150.22M 150.22M

174,426,771.8662313
174,426,771.8662313 174,426,771.8662313

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VEIL beträgt $ 235.81K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VEIL liegt bei 150.22M, das Gesamtangebot bei 174426771.8662313. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 274.84K.

VEIL (VEIL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von VEIL zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von VEIL zu USD bei $ +0.0001078976.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von VEIL zu USD bei $ -0.0001083199.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von VEIL zu USD bei $ -0.000340251934180968.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ +0.0001078976+6.85%
60 Tage$ -0.0001083199-6.87%
90 Tage$ -0.000340251934180968-17.75%

Was ist VEIL (VEIL)

VEIL is an open source cryptocurrency with a world-first combination of Stealth Addressing, Confidential Transactions, RingCT and Zerocoin protocol with Bulletproofs to provide secure transaction privacy & efficiency. VEIL project is backed by an experienced team with a vision to develop the most advanced privacy focused cryptocurrency in the market.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

VEIL (VEIL) Ressource

Offizielle Website

VEIL-Preisprognose (USD)

Wie viel wird VEIL (VEIL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre VEIL-(VEIL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für VEIL zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die VEIL-Preisprognose an!

VEIL zu lokalen Währungen

VEIL (VEIL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von VEIL (VEIL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VEIL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu VEIL (VEIL)

Wie viel ist VEIL (VEIL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VEIL in USD beträgt 0.00157567 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VEIL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VEIL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00157567. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VEIL?
Die Marktkapitalisierung von VEIL beträgt $ 235.81K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VEIL?
Das Umlaufangebot von VEIL beträgt 150.22M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VEIL?
VEIL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.510369 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VEIL?
VEIL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VEIL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VEIL beträgt -- USD.
Wird VEIL dieses Jahr noch steigen?
VEIL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VEIL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:22:56 (UTC+8)

VEIL (VEIL) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

