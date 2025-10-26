SGC (SGC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.93% Preisänderung (1T) +3.14% Preisänderung (7T) -11.71% Preisänderung (7T) -11.71%

Der Echtzeitpreis von SGC (SGC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SGC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SGC liegt bei $ 0.00415112, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SGC im letzten Stunde um +0.93%, in den letzten 24 Stunden um +3.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SGC (SGC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Umlaufangebot 6.60B 6.60B 6.60B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SGC beträgt $ 1.62M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SGC liegt bei 6.60B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.45M.