basilica (SN39) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 24H Tief $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 24H Hoch 24H Tief $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 24H Hoch $ 3.67$ 3.67 $ 3.67 Allzeithoch $ 15.73$ 15.73 $ 15.73 Niedrigster Preis $ 0.517387$ 0.517387 $ 0.517387 Preisänderung (1H) +0.07% Preisänderung (1T) +1.97% Preisänderung (7T) -4.75% Preisänderung (7T) -4.75%

Der Echtzeitpreis von basilica (SN39) beträgt $3.59. In den letzten 24 Stunden wurde SN39 zwischen einem Tiefstpreis von $ 3.49 und einem Höchstpreis von $ 3.67 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN39 liegt bei $ 15.73, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.517387.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN39 im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um +1.97% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

basilica (SN39) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M Umlaufangebot 2.56M 2.56M 2.56M Gesamtangebot 2,562,271.226759343 2,562,271.226759343 2,562,271.226759343

Die aktuelle Marktkapitalisierung von basilica beträgt $ 9.18M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN39 liegt bei 2.56M, das Gesamtangebot bei 2562271.226759343. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.18M.