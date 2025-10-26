Der Echtzeitpreis von XL1 beträgt heute 0.0009081 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XL1-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XL1-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von XL1 beträgt heute 0.0009081 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XL1-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XL1-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 XL1 zu USD Echtzeitpreis:

$0.0009081
-1.57%1D
USD
XL1 (XL1) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:32:34 (UTC+8)

XL1 (XL1) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0008935
24H Tief
$ 0.0011692
24H Hoch

$ 0.0008935
$ 0.0011692
$ 0.003549262214266047
$ 0.000752957257810761
+0.07%

-1.56%

-24.07%

-24.07%

Der Echtzeitpreis von XL1 (XL1) beträgt $ 0.0009081. In den letzten 24 Stunden wurde XL1 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0008935 und einem Höchstpreis von $ 0.0011692 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XL1 liegt bei $ 0.003549262214266047, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000752957257810761.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XL1 im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um -1.56% und in den vergangenen 7 Tagen um -24.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XL1 (XL1) Marktinformationen

No.1418

$ 5.21M
$ 11.12K
$ 34.51M
5.74B
--
38,000,000,000
ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XL1 beträgt $ 5.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 11.12K. Das Umlaufangebot von XL1 liegt bei 5.74B, das Gesamtangebot bei 38000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.51M.

XL1 (XL1)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von XL1 für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000014485-1.56%
30 Tage$ -0.0001203-11.70%
60 Tage$ +0.0004081+81.62%
90 Tage$ +0.0004081+81.62%
XL1-Preisänderung heute

Heute verzeichnete XL1 eine Veränderung von $ -0.000014485 (-1.56%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

XL1 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0001203(-11.70%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

XL1 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete XL1 eine Veränderung von $ +0.0004081 (+81.62%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

XL1 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0004081 (+81.62%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von XL1 (XL1) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem XL1-Preisverlauf an.

Was ist XL1 (XL1)

XYO entwickelte ursprünglich ein Datenunternehmen mit Schwerpunkt auf Proof of Location, um die Standortgenauigkeit für vernetzte Geräte sicherzustellen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich XYO zu einem vollwertigen Datenunternehmen, das sowohl reale als auch virtuelle Daten sammelt und verifiziert und diese mit Web2- und Web3-Anwendungen verbindet. XYO erweiterte sein Ökosystem durch den Start der XYO Layer-One-Blockchain, die speziell entwickelt wurde, um den intensiven Datenanforderungen von DePIN, RWA, KI und ähnlichen datengesteuerten Branchen gerecht zu werden. Die XYO Layer-One-Blockchain bietet eine maßgeschneiderte Lösung für datenintensive Branchen wie KI und DePIN, mit einer einzigartigen Architektur, die den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Blockchains mit einem einheitlichen, gemeinsam genutzten Ledger unterstützt. Sie ermöglicht eine nahtlose Datenverarbeitung bei gleichzeitiger Präzision und Skalierbarkeit und stellt sicher, dass sie den Anforderungen vielfältiger Anwendungen gerecht wird.

XL1 ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre XL1 Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- XL1 Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu XL1 auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr XL1-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

XL1-Preisprognose (USD)

Wie viel wird XL1 (XL1) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre XL1-(XL1)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für XL1 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die XL1-Preisprognose an!

XL1 (XL1) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von XL1 (XL1) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XL1 Token!

Wie kauft man XL1 XL1

Suchen Sie nach wie man XL1 kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können XL1 direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

XL1 zu lokalen Währungen

1 XL1(XL1) in VND
23.8966515
1 XL1(XL1) in AUD
A$0.001389393
1 XL1(XL1) in GBP
0.000681075
1 XL1(XL1) in EUR
0.000780966
1 XL1(XL1) in USD
$0.0009081
1 XL1(XL1) in MYR
RM0.003832182
1 XL1(XL1) in TRY
0.038085714
1 XL1(XL1) in JPY
¥0.1380312
1 XL1(XL1) in ARS
ARS$1.353350511
1 XL1(XL1) in RUB
0.072293841
1 XL1(XL1) in INR
0.079740261
1 XL1(XL1) in IDR
Rp15.134993946
1 XL1(XL1) in PHP
0.053350875
1 XL1(XL1) in EGP
￡E.0.043143831
1 XL1(XL1) in BRL
R$0.004885578
1 XL1(XL1) in CAD
C$0.00127134
1 XL1(XL1) in BDT
0.111269493
1 XL1(XL1) in NGN
1.325689785
1 XL1(XL1) in COP
$3.519759276
1 XL1(XL1) in ZAR
R.0.015673806
1 XL1(XL1) in UAH
0.038185605
1 XL1(XL1) in TZS
T.Sh.2.258953236
1 XL1(XL1) in VES
Bs0.1925172
1 XL1(XL1) in CLP
$0.8545221
1 XL1(XL1) in PKR
Rs0.255148857
1 XL1(XL1) in KZT
0.48901185
1 XL1(XL1) in THB
฿0.029649465
1 XL1(XL1) in TWD
NT$0.028005804
1 XL1(XL1) in AED
د.إ0.003332727
1 XL1(XL1) in CHF
Fr0.000717399
1 XL1(XL1) in HKD
HK$0.007046856
1 XL1(XL1) in AMD
֏0.347793219
1 XL1(XL1) in MAD
.د.م0.008372682
1 XL1(XL1) in MXN
$0.016754445
1 XL1(XL1) in SAR
ريال0.003405375
1 XL1(XL1) in ETB
Br0.138657789
1 XL1(XL1) in KES
KSh0.117317439
1 XL1(XL1) in JOD
د.أ0.0006438429
1 XL1(XL1) in PLN
0.003314565
1 XL1(XL1) in RON
лв0.003968397
1 XL1(XL1) in SEK
kr0.00853614
1 XL1(XL1) in BGN
лв0.001525608
1 XL1(XL1) in HUF
Ft0.304622145
1 XL1(XL1) in CZK
0.018988371
1 XL1(XL1) in KWD
د.ك0.0002778786
1 XL1(XL1) in ILS
0.002978568
1 XL1(XL1) in BOB
Bs0.00626589
1 XL1(XL1) in AZN
0.00154377
1 XL1(XL1) in TJS
SM0.008463492
1 XL1(XL1) in GEL
0.002460951
1 XL1(XL1) in AOA
Kz0.833118183
1 XL1(XL1) in BHD
.د.ب0.0003414456
1 XL1(XL1) in BMD
$0.0009081
1 XL1(XL1) in DKK
kr0.005830002
1 XL1(XL1) in HNL
L0.023737734
1 XL1(XL1) in MUR
0.041345793
1 XL1(XL1) in NAD
$0.015673806
1 XL1(XL1) in NOK
kr0.009081
1 XL1(XL1) in NZD
$0.001571013
1 XL1(XL1) in PAB
B/.0.0009081
1 XL1(XL1) in PGK
K0.003823101
1 XL1(XL1) in QAR
ر.ق0.003305484
1 XL1(XL1) in RSD
дин.0.091709019
1 XL1(XL1) in UZS
soʻm11.074388472
1 XL1(XL1) in ALL
L0.0753723
1 XL1(XL1) in ANG
ƒ0.001625499
1 XL1(XL1) in AWG
ƒ0.001625499
1 XL1(XL1) in BBD
$0.0018162
1 XL1(XL1) in BAM
KM0.001525608
1 XL1(XL1) in BIF
Fr2.6779869
1 XL1(XL1) in BND
$0.001171449
1 XL1(XL1) in BSD
$0.0009081
1 XL1(XL1) in JMD
$0.145613835
1 XL1(XL1) in KHR
3.661686225
1 XL1(XL1) in KMF
Fr0.3850344
1 XL1(XL1) in LAK
19.741303953
1 XL1(XL1) in LKR
රු0.275762727
1 XL1(XL1) in MDL
L0.015428619
1 XL1(XL1) in MGA
Ar4.109043528
1 XL1(XL1) in MOP
P0.0072648
1 XL1(XL1) in MVR
0.01389393
1 XL1(XL1) in MWK
MK1.576561491
1 XL1(XL1) in MZN
MT0.05802759
1 XL1(XL1) in NPR
रु0.127488159
1 XL1(XL1) in PYG
6.4402452
1 XL1(XL1) in RWF
Fr1.3158369
1 XL1(XL1) in SBD
$0.007500906
1 XL1(XL1) in SCR
0.012695238
1 XL1(XL1) in SRD
$0.036078813
1 XL1(XL1) in SVC
$0.007936794
1 XL1(XL1) in SZL
L0.015646563
1 XL1(XL1) in TMT
m0.003187431
1 XL1(XL1) in TND
د.ت0.0026616411
1 XL1(XL1) in TTD
$0.006156918
1 XL1(XL1) in UGX
Sh3.1638204
1 XL1(XL1) in XAF
Fr0.5121684
1 XL1(XL1) in XCD
$0.00245187
1 XL1(XL1) in XOF
Fr0.5121684
1 XL1(XL1) in XPF
Fr0.0926262
1 XL1(XL1) in BWP
P0.012958587
1 XL1(XL1) in BZD
$0.001825281
1 XL1(XL1) in CVE
$0.086487444
1 XL1(XL1) in DJF
Fr0.1607337
1 XL1(XL1) in DOP
$0.058172886
1 XL1(XL1) in DZD
د.ج0.118207377
1 XL1(XL1) in FJD
$0.002061387
1 XL1(XL1) in GNF
Fr7.8959295
1 XL1(XL1) in GTQ
Q0.006946965
1 XL1(XL1) in GYD
$0.18997452
1 XL1(XL1) in ISK
kr0.1116963

XL1 Ressource

Für ein tieferes Verständnis von XL1 sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle XL1 Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu XL1

Wie viel ist XL1 (XL1) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XL1 in USD beträgt 0.0009081 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XL1-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XL1-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0009081. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von XL1?
Die Marktkapitalisierung von XL1 beträgt $ 5.21M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XL1?
Das Umlaufangebot von XL1 beträgt 5.74B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XL1?
XL1 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.003549262214266047 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XL1?
XL1 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000752957257810761 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XL1?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XL1 beträgt $ 11.12K USD.
Wird XL1 dieses Jahr noch steigen?
XL1 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XL1-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:32:34 (UTC+8)

XL1 (XL1) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

XL1-zu-USD-Rechner

Menge

XL1
XL1
USD
USD

1 XL1 = 0.0009081 USD

XL1 handeln

XL1/USDT
$0.0009081
$0.0009081$0.0009081
-1.56%

