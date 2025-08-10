xFUND প্রাইস (XFUND)
xFUND(XFUND) বর্তমানে 242.53USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.42MUSD। XFUND থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, xFUND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +11.09 ছিল।
গত 30 দিনে, xFUND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +117.6437118110 ছিল।
গত 60 দিনে, xFUND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +108.3937631290 ছিল।
গত 90 দিনে, xFUND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +20.77566777923064 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +11.09
|+4.79%
|30 দিন
|$ +117.6437118110
|+48.51%
|60 দিন
|$ +108.3937631290
|+44.69%
|90 দিন
|$ +20.77566777923064
|+9.37%
xFUND এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
+4.79%
+39.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products. Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet.
xFUND (XFUND) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XFUNDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 XFUND থেকে VND
₫6,382,176.95
|1 XFUND থেকে AUD
A$371.0709
|1 XFUND থেকে GBP
￡179.4722
|1 XFUND থেকে EUR
€206.1505
|1 XFUND থেকে USD
$242.53
|1 XFUND থেকে MYR
RM1,028.3272
|1 XFUND থেকে TRY
₺9,863.6951
|1 XFUND থেকে JPY
¥35,651.91
|1 XFUND থেকে ARS
ARS$321,230.985
|1 XFUND থেকে RUB
₽19,399.9747
|1 XFUND থেকে INR
₹21,274.7316
|1 XFUND থেকে IDR
Rp3,911,773.6459
|1 XFUND থেকে KRW
₩336,845.0664
|1 XFUND থেকে PHP
₱13,763.5775
|1 XFUND থেকে EGP
￡E.11,772.4062
|1 XFUND থেকে BRL
R$1,316.9379
|1 XFUND থেকে CAD
C$332.2661
|1 XFUND থেকে BDT
৳29,428.5902
|1 XFUND থেকে NGN
₦371,408.0167
|1 XFUND থেকে UAH
₴10,018.9143
|1 XFUND থেকে VES
Bs31,043.84
|1 XFUND থেকে CLP
$234,283.98
|1 XFUND থেকে PKR
Rs68,723.3008
|1 XFUND থেকে KZT
₸130,883.7398
|1 XFUND থেকে THB
฿7,838.5696
|1 XFUND থেকে TWD
NT$7,251.647
|1 XFUND থেকে AED
د.إ890.0851
|1 XFUND থেকে CHF
Fr194.024
|1 XFUND থেকে HKD
HK$1,901.4352
|1 XFUND থেকে MAD
.د.م2,192.4712
|1 XFUND থেকে MXN
$4,503.7821
|1 XFUND থেকে PLN
zł882.8092
|1 XFUND থেকে RON
лв1,055.0055
|1 XFUND থেকে SEK
kr2,321.0121
|1 XFUND থেকে BGN
лв405.0251
|1 XFUND থেকে HUF
Ft82,295.2796
|1 XFUND থেকে CZK
Kč5,088.2794
|1 XFUND থেকে KWD
د.ك73.97165
|1 XFUND থেকে ILS
₪831.8779