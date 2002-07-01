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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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1
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ETH
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2
Tether
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$ 182.96B
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3
Binance Coin
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$ 86.67B
$ 62.91K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
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+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
5
XRP
XRP
XRP
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+15.39%
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$ 71.91B
$ 48.15M
6
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
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$ 20.60B
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7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
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+2.84%
+26.57%
+30.51%
$ 18.71B
$ 83.93K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07682
+0.10%
+9.92%
+10.81%
$ 13.12B
$ 270.96M
9
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,844.14
+0.45%
+0.19%
+22.28%
$ 10.59B
$ 30.65M
10
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
+0.04%
+0.01%
-0.02%
$ 10.58B
$ 57.23K
11
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.26
+0.54%
+0.00%
+0.76%
$ 8.52B
$ 430.51K
12
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,526.65
+0.52%
+0.19%
+22.31%
$ 8.51B
$ 18.03M
13
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,820.4
+0.63%
+11.65%
+14.34%
$ 8.38B
$ 4.43
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 71,673
+0.52%
+0.11%
+14.18%
$ 7.01B
$ 697.59M
15
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 2,290.03
+0.61%
+0.19%
+22.41%
$ 5.50B
--
16
WETH
WETH
WETH
$ 2,288.26
+0.39%
+0.19%
+22.12%
$ 4.88B
$ 995.35M
17
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.68B
$ 1.05M
18
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.03%
+0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.45M
19
USD1
USD1
USD1
$ 0.99958
0.00%
-0.02%
-0.03%
$ 4.39B
$ 5.88M
20
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
+1.39%
+21.24%
+21.55%
$ 4.13B
$ 0.14
21
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10368
+1.98%
+16.01%
+9.47%
$ 4.07B
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22
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.389
+0.29%
+4.93%
+4.54%
$ 3.71B
$ 987.20K
23
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999854
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 3.46B
$ 614.47M
24
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
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0.00%
$ 2.98B
--
25
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.9
-0.04%
+8.99%
+8.22%
$ 2.98B
$ 118.63K
26
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004937
+0.34%
+11.61%
+11.33%
$ 2.94B
$ 488.10B
27
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999716
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 2.78B
$ 173.91M
28
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
29
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,471.35
+0.01%
+2.65%
+3.17%
$ 2.74B
$ 989.97
30
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.705
+0.78%
+13.16%
+9.50%
$ 2.32B
$ 289.10K
31
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.05281
+0.70%
+11.85%
+6.16%
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32
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.7644
+0.32%
+10.12%
+9.94%
$ 2.29B
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33
OKB
OKB
OKB
$ 106.14
+1.04%
+4.14%
+4.08%
$ 2.22B
$ 2.84K
34
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 1.95M
35
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,476.18
+0.01%
+2.59%
+2.88%
$ 2.05B
$ 1.75K
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WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.0609
+2.48%
0.00%
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Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.84B
$ 465.31M
38
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.35115
+0.75%
+8.86%
+7.76%
$ 1.72B
$ 2.60M
39
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4884
-0.23%
+11.08%
+9.85%
$ 1.61B
$ 542.99K
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HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.00000172
+0.06%
+1.12%
-5.70%
$ 1.56B
$ 33.57B
41
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.55
+0.17%
+11.68%
+13.16%
$ 1.52B
$ 2.73K
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Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06099
+0.20%
+7.54%
+16.38%
$ 1.43B
$ 1.25M
43
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.334773
+0.08%
+0.01%
+1.29%
$ 1.39B
$ 37.94M
44
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 1
0.00%
+0.13%
0.00%
$ 1.36B
$ 357.18
45
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.36B
$ 5.84M
46
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.00000308
+1.82%
+23.45%
+21.06%
$ 1.32B
$ 204.16B
47
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.348
+0.17%
+7.31%
+5.96%
$ 1.30B
$ 167.22K
48
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
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49
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.81507
+0.22%
+8.58%
+10.14%
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Worldcoin
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প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 2,980 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $954.35B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 247.08% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে JOTCHUA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 2,980 ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে ETH, USDT, BNB অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $954.35B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।