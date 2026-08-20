Tether Gold প্রাইস(GOLD(XAUT))
আজ Tether Gold (GOLD(XAUT))-এর লাইভ প্রাইস ৳ 4,474.72, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GOLD(XAUT) থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GOLD(XAUT)-এর জন্য ৳ 4,474.72।
Tether Gold বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #34 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.74B এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 612.82K GOLD(XAUT)। গত 24 ঘণ্টায়, GOLD(XAUT) এর ট্রেড হয়েছে ৳ 4,327.58 (নিম্ন) এবং ৳ 4,506.39 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 684,021.09804096755555 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 172,179.5100369179।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GOLD(XAUT) গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে +1.87% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 4.34M-তে পৌঁছেছে।
No.34
0.11%
ETH
Tether Gold এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.74B, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 4.34M। GOLD(XAUT) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 612.82K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 707747.089। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 3.17B।
-0.01%
+0.02%
+1.87%
+1.87%
Tether Gold এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +109.3492
|+0.02%
|30 দিন
|৳ +436.6
|+10.81%
|60 দিন
|৳ +325.07
|+7.83%
|90 দিন
|৳ -47.08
|-1.05%
আজ, GOLD(XAUT) এর পরিবর্তন ৳ +109.3492 (+0.02%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +436.6(+10.81%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GOLD(XAUT) এর প্রাইস ৳ +325.07 (+7.83%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -47.08 (-1.05%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Tether Gold (GOLD(XAUT)) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Tether Gold প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Tether Gold-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
GOLD(XAUT) মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 25% | বিয়ারিশ 75%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
【বাজার কাঠামো】 XAUT_USDT ার ঘন্টার সময়সীমায় প্রযুক্তিগত সূচকগুলো অত্যন্ত সমন্বিতভাবে ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। বর্তমান দর 4649.29, হাব কেন্দ্রস্থল 4703.4333-এর নিচে 54 পয়েন্ট নিচে অবস্থিত এবং S1 সমর্থন 4629.9666-এর উপরে একটি আর্শিক সীমার মধ্যে রয়েছে। MA ও EMA গ্রুপ সম্পূর্ণ সমন্বিতভাবে 7 ক্রয়, 0 নিরপেক্ষ এবং 0 বিক্রয় অবস্থা প্রদর্শন করছে। 【শক্তির অবস্থা】 MACD ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে এবং গড় সূচকগুলোর ক্রয়ের সংকেতের সাথে স্তরভিত্তিক বিপরীত অবস্থান তৈরি করেছে। RSI নিরপেক্ষ সীমার মধ্যে রয়েছে, এবং শক্তির ঘনত্বে দ্রুত ও ধীর সূচকগুলোর মধ্যে বিভাজন প্রকাশ পাচ্ছে। স্বল্পমেয়াদী শক্তি এবং মধ্যমেয়াদী/দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সূচকগুলোর মধ্যে একই দিকের সমন্বয় সৃষ্টি হয়নি। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর】 নিকটস্থ প্রতিরোধ হাব কেন্দ্রস্থল 4703.4333 (উপরে 54 পয়েন্ট) এবং দূরবর্তী প্রতিরোধ R1 অবস্থান 4834.7666 (উপরে 185 পয়েন্ট)। নিচের দিকে S1 সমর্থন 4629.9666 বর্তমান দর থেকে 19 পয়েন্ট নিচে এবং S2 সমর্থন 4498.6333 নিচে 150 পয়েন্ট নিচে অবস্থিত।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Tether Gold এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Tether Gold (GOLD(XAUT)) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.
Tether Gold সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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