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Tether Gold-এর আজকের লাইভ প্রাইস 4,474.72 BDT। GOLD(XAUT)-এর মার্কেট ক্যাপ 2,742,214,285.78103104 BDT। GOLD(XAUT)-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Tether Gold-এর আজকের লাইভ প্রাইস 4,474.72 BDT। GOLD(XAUT)-এর মার্কেট ক্যাপ 2,742,214,285.78103104 BDT। GOLD(XAUT)-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GOLD(XAUT) সম্পর্কে আরও

GOLD(XAUT) প্রাইসের তথ্য

GOLD(XAUT) কী

GOLD(XAUT) হোয়াইটপেপার

GOLD(XAUT) অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

GOLD(XAUT) টোকেনোমিক্স

GOLD(XAUT) প্রাইস পূর্বাভাস

GOLD(XAUT) ইতিহাস

GOLD(XAUT) ক্রয়ের গাইড

GOLD(XAUT)-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

GOLD(XAUT) স্পট

GOLD(XAUT) USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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Tether Gold প্রাইস(GOLD(XAUT))

1 GOLD(XAUT) থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳546,855.5312
৳546,855.5312৳546,855.5312
+0.02%1D
BDT
Tether Gold (GOLD(XAUT)) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:09:56 (UTC+8)

Tether Gold-এর আজকের প্রাইস

আজ Tether Gold (GOLD(XAUT))-এর লাইভ প্রাইস ৳ 4,474.72, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GOLD(XAUT) থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GOLD(XAUT)-এর জন্য ৳ 4,474.72

Tether Gold বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #34 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.74B এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 612.82K GOLD(XAUT)। গত 24 ঘণ্টায়, GOLD(XAUT) এর ট্রেড হয়েছে ৳ 4,327.58 (নিম্ন) এবং ৳ 4,506.39 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 684,021.09804096755555 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 172,179.5100369179

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GOLD(XAUT) গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে +1.87% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 4.34M-তে পৌঁছেছে।

Tether Gold (GOLD(XAUT)) এর মার্কেট তথ্য

No.34

৳ 2.74B
৳ 2.74B৳ 2.74B

৳ 4.34M
৳ 4.34M৳ 4.34M

৳ 3.17B
৳ 3.17B৳ 3.17B

612.82K
612.82K 612.82K

707,747.089
707,747.089 707,747.089

0.11%

ETH

Tether Gold এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.74B, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 4.34M। GOLD(XAUT) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 612.82K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 707747.089। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 3.17B

Tether Gold-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 4,327.58
৳ 4,327.58৳ 4,327.58
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 4,506.39
৳ 4,506.39৳ 4,506.39
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 4,327.58
৳ 4,327.58৳ 4,327.58

৳ 4,506.39
৳ 4,506.39৳ 4,506.39

৳ 684,021.09804096755555
৳ 684,021.09804096755555৳ 684,021.09804096755555

৳ 172,179.5100369179
৳ 172,179.5100369179৳ 172,179.5100369179

-0.01%

+0.02%

+1.87%

+1.87%

Tether Gold (GOLD(XAUT)) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Tether Gold এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +109.3492+0.02%
30 দিন৳ +436.6+10.81%
60 দিন৳ +325.07+7.83%
90 দিন৳ -47.08-1.05%
Tether Gold আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, GOLD(XAUT) এর পরিবর্তন ৳ +109.3492 (+0.02%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Tether Gold 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +436.6(+10.81%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Tether Gold 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GOLD(XAUT) এর প্রাইস ৳ +325.07 (+7.83%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Tether Gold 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -47.08 (-1.05%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Tether Gold (GOLD(XAUT)) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Tether Gold প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Tether Gold-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Tether Gold-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Tether Gold-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

GOLD(XAUT) মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 25% | বিয়ারিশ 75%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

【বাজার কাঠামো】 XAUT_USDT ার ঘন্টার সময়সীমায় প্রযুক্তিগত সূচকগুলো অত্যন্ত সমন্বিতভাবে ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। বর্তমান দর 4649.29, হাব কেন্দ্রস্থল 4703.4333-এর নিচে 54 পয়েন্ট নিচে অবস্থিত এবং S1 সমর্থন 4629.9666-এর উপরে একটি আর্শিক সীমার মধ্যে রয়েছে। MA ও EMA গ্রুপ সম্পূর্ণ সমন্বিতভাবে 7 ক্রয়, 0 নিরপেক্ষ এবং 0 বিক্রয় অবস্থা প্রদর্শন করছে। 【শক্তির অবস্থা】 MACD ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে এবং গড় সূচকগুলোর ক্রয়ের সংকেতের সাথে স্তরভিত্তিক বিপরীত অবস্থান তৈরি করেছে। RSI নিরপেক্ষ সীমার মধ্যে রয়েছে, এবং শক্তির ঘনত্বে দ্রুত ও ধীর সূচকগুলোর মধ্যে বিভাজন প্রকাশ পাচ্ছে। স্বল্পমেয়াদী শক্তি এবং মধ্যমেয়াদী/দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সূচকগুলোর মধ্যে একই দিকের সমন্বয় সৃষ্টি হয়নি। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর】 নিকটস্থ প্রতিরোধ হাব কেন্দ্রস্থল 4703.4333 (উপরে 54 পয়েন্ট) এবং দূরবর্তী প্রতিরোধ R1 অবস্থান 4834.7666 (উপরে 185 পয়েন্ট)। নিচের দিকে S1 সমর্থন 4629.9666 বর্তমান দর থেকে 19 পয়েন্ট নিচে এবং S2 সমর্থন 4498.6333 নিচে 150 পয়েন্ট নিচে অবস্থিত।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Tether Gold-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

টেথার গোল্ড (XAUT) এর দাম প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর প্রভাবিত হয়:

1. স্বর্ণের স্পট দাম - XAUT ভৌত স্বর্ণের মূল্যকে ট্র্যাক করে।
2. স্বর্ণ-সমর্থিত ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য বাজারের চাহিদা।
3. সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের মনোভাব এবং অস্থিরতা।
4. স্বর্ণ বাজারের মৌলিক বিষয়াবলী (মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা)।
5. টেথারের খ্যাতি এবং বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়গুলি।

মানুষ কেন Tether Gold-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Tether Gold (XAUT) এর দাম জানতে চায়:

1. বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত - ট্রেডারদের সর্বোত্তম সময়ে কেনা-বেচার জন্য বর্তমান দাম প্রয়োজন।
2. পোর্টফোলিও ট্র্যাকিং - বিনিয়োগকারীরা তাদের হোল্ডিংসের রিয়েল-টাইম মূল্য পর্যবেক্ষণ করেন।
3. বাজার বিশ্লেষণ - দামের গতিবিধি ভবিষ্যৎ প্রবণতা পূর্বাভাস করতে সহায়তা করে।
4. স্বর্ণের প্রতি প্রভাব - XAUT স্টোরেজের চিন্তাভাবনা ছাড়াই পার্থিব স্বর্ণের ডিজিটাল অ্যাক্সেস প্রদান করে।
5. আরবিট্রেজ সুযোগ - বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের মধ্যে দামের পার্থক্য লাভের সম্ভাবনা তৈরি করে।

Tether Gold এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Tether Gold (GOLD(XAUT)) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GOLD(XAUT) এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Tether Gold (GOLD(XAUT)) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Tether Gold এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Tether Gold এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? GOLD(XAUT) এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Tether Gold প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Tether Gold কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Tether Gold দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে GOLD(XAUT) কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Tether Gold কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Tether Gold (GOLD(XAUT)) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Tether Gold তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Tether Gold (GOLD(XAUT)) কিনবেন নির্দেশিকা

Tether Gold দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Tether Gold এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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Tether Gold (GOLD(XAUT)) কী?

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold সম্পর্কিত রিসোর্স

Tether Gold সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Tether Gold ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Tether Gold সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:09:56 (UTC+8)

Tether Gold (GOLD(XAUT)) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Tether Gold সম্পর্কে আরও জানুন

GOLD(XAUT) USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে GOLD(XAUT)-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে GOLD(XAUT) USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Tether Gold (GOLD(XAUT)) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Tether Gold প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
GOLD(XAUT)/USDT
৳546278.7
৳546278.7৳546278.7
-0.10%
974.95 (USDT)
GOLD(XAUT)/EUR
৳467575.46
৳467575.46৳467575.46
-0.20%
56.80 (USDT)
GOLD(XAUT)/USD1
৳545,765.418
৳545,765.418৳545,765.418
-0.20%
13.22 (USDT)
GOLD(XAUT)/USDC
৳545,985.396
৳545,985.396৳545,985.396
-0.12%
73.96 (USDT)

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হট

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৳1.2722061
৳1.2722061৳1.2722061

+21.47%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳5.00596602
৳5.00596602৳5.00596602

-0.36%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.072360541
৳0.072360541৳0.072360541

+136.84%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0549945
৳0.0549945৳0.0549945

+18.42%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳217.90043
৳217.90043৳217.90043

+23.73%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.66520
৳14.66520৳14.66520

+17.99%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,503.3718
৳8,503.3718৳8,503.3718

+12.49%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

GOLD(XAUT)-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

GOLD(XAUT)
GOLD(XAUT)
BDT
BDT

1 GOLD(XAUT) = 546,855.5312 BDT