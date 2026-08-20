Nesa প্রাইস(NES)
আজ Nesa (NES)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.21445, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.57% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NES থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি NES-এর জন্য ৳ 0.21445।
Nesa বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- NES। গত 24 ঘণ্টায়, NES এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.20515 (নিম্ন) এবং ৳ 0.21804 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NES গত ঘণ্টায় +0.35% এবং গত 7 দিনে +6.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 1.03M-তে পৌঁছেছে।
BSC
Nesa এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 1.03M। NES এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 214.45M।
+0.35%
-0.57%
+6.95%
+6.95%
Nesa এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.1502416
|-0.57%
|30 দিন
|৳ -0.01425
|-6.24%
|60 দিন
|৳ +0.13945
|+185.93%
|90 দিন
|৳ +0.13945
|+185.93%
আজ, NES এর পরিবর্তন ৳ -0.1502416 (-0.57%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.01425(-6.24%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, NES এর প্রাইস ৳ +0.13945 (+185.93%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.13945 (+185.93%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Nesa প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Nesa-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
NES মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
NES_USDT 4 ঘন্টার সময়কালের মূল্য চলছে 0.20798 এ, যা কেন্দ্রীয় পরিসর 0.2059-এর উপরে অবস্থান করছে এবং R1 প্রতিরোধ স্তর 0.2096-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্বল্পমেয়াদী গড়ের সমষ্টি ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, আর দীর্ঘমেয়াদী EMA এখনও নিরপেক্ষ অবস্থায় রয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিসর ব্যবস্থা দেখাচ্ছে যে মূল্য ওঠানামার পরিসরের উপরের স্তরে অবস্থান করছে। ক্রয়-বিক্রয়ের শক্তি কেন্দ্রীয় পরিসরের কাছাকাছি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু কোনো স্পষ্ট একতরফা অগ্রগতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস ফর্মেশন দেখাচ্ছে, যেখানে শক্তির দিক এবং স্বল্পমেয়াদী গড়ের ক্রয়ের সংকেতের মধ্যে বিভাজন দেখা যাচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, আর KDJ এবং StochRSI মানগুলো তাৎক্ষণিক দোলনের প্রবণতা হ্রাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই দিকে সমন্বয় প্রদর্শন করতে পারেনি। ব্লিংক ব্যান্ডের পথ সংকীর্ণ হয়ে গেছে, বাজারে লেনদেনের উত্তেজনা হ্রাস পেয়েছে, এবং শক্তির বিতরণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে মূল্যকে গড় থেকে বড় পরিমাণে সরিয়ে নেওয়ার কোনো স্থায়ী চালক শক্তি অভাব রয়েছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর হলো R1 প্রতিরোধ 0.2096, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 1% দূরে, এবং এটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষার লক্ষ্য হিসেবে কাজ করবে। নিচের দিকে S1 সমর্থন 0.2009 এবং কেন্দ্রীয় পরিসর 0.2059 একত্রে একটি ঘন প্রতিরোধ অঞ্চল গঠন করেছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে 3%-4% দূরে অবস্থান করছে। দূরবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তর হলো S2 0.1972 এবং R2 0.2146, যথাক্রমে বর্তমান মূল্যের উপর ও নিচে 5% এর বাইরে অবস্থান করছে, যা অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে সীমানা হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Nesa এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Nesa দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে NES কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Nesa কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Nesa (NES) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
Nesa এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Nesa (NES) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Nesa is a privacy-preserving, verifiable, decentralized AI execution layer. It allows users to run powerful AI models—language, vision, and beyond—across a globally distributed network of compute nodes, without trusting any single party. The models remain confidential, the data remains private, and the results are verifiable. Built as a lightweight Layer-1, Nesa supports on-chain verification of off-chain inference using their innovative cryptographic primitives.
Nesa সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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