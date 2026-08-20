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Janction-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.001892 BDT। JCT-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। JCT-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Janction-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.001892 BDT। JCT-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। JCT-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

JCT সম্পর্কে আরও

JCT প্রাইসের তথ্য

JCT কী

JCT হোয়াইটপেপার

JCT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

JCT টোকেনোমিক্স

JCT প্রাইস পূর্বাভাস

JCT ইতিহাস

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Janction প্রাইস(JCT)

1 JCT থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0.23122132
৳0.23122132৳0.23122132
+7.92%1D
BDT
Janction (JCT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:44:48 (UTC+8)

Janction-এর আজকের প্রাইস

আজ Janction (JCT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.001892, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.92% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JCT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি JCT-এর জন্য ৳ 0.001892

Janction বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- JCT। গত 24 ঘণ্টায়, JCT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.001664 (নিম্ন) এবং ৳ 0.001924 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JCT গত ঘণ্টায় +1.06% এবং গত 7 দিনে -49.46% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 101.73K-তে পৌঁছেছে।

Janction (JCT) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 101.73K
৳ 101.73K৳ 101.73K

৳ 94.60M
৳ 94.60M৳ 94.60M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

BSC

Janction এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 101.73K। JCT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 50000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 94.60M

Janction-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.001664
৳ 0.001664৳ 0.001664
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.001924
৳ 0.001924৳ 0.001924
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.001664
৳ 0.001664৳ 0.001664

৳ 0.001924
৳ 0.001924৳ 0.001924

--
----

--
----

+1.06%

+7.92%

-49.46%

-49.46%

Janction (JCT) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Janction এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.0169688+7.92%
30 দিন৳ -0.002182-53.56%
60 দিন৳ -0.003303-63.59%
90 দিন৳ -0.001296-40.66%
Janction আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, JCT এর পরিবর্তন ৳ +0.0169688 (+7.92%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Janction 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.002182(-53.56%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Janction 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, JCT এর প্রাইস ৳ -0.003303 (-63.59%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Janction 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.001296 (-40.66%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Janction (JCT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Janction প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Janction-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Janction-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Janction-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

JCT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

JCT_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে কেন্দ্রীয় মান 0.002459-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.002495 যা S1 এবং R1 এর মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপরের অংশে অবস্থিত। মূল্য স্বল্পমেয়াদী কেন্দ্রীয় মানটি স্থিতিশীলভাবে ধরে রেখেছে, যা বাই পক্ষের গঠন পুরোপুরি বজায় রাখছে। কেন্দ্রীয় মান ব্যবস্থা দেখাচ্ছে যে উপরের দিকে স্থান প্রসারিত হয়ে R1 পর্যন্ত পৌঁছেছে, আর নিচের দিকের সমর্থন কেন্দ্রীয় অক্ষের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সূচকগুলোর সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে যে বর্তমানে মূল্য ওঠানামার সাথে বাড়তি প্রবণতার কাঠামো বজায় রয়েছে। মূল্য সমষ্টি MA এবং EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা একই দিকে উপরে যাচ্ছে। MACD সংকেত সৃষ্টি করেছে এবং গতিশীলতার কম্পাঙ্ক ইতিবাচক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। RSI মাঝারি সীমার মধ্যে রয়েছে, কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান দেখা যায়নি। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো পরস্পরের সাথে স্তর অনুযায়ী কাজ করছে, স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। ওঠানামার হার স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য প্রসারণ বা সঙ্কুচনের চিহ্ন দেখা যায়নি। বাই এবং সেল শক্তি বর্তমান মূল্যে সাময়িকভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর R1 এর মূল্য 0.002531, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.4% দূরে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরোধ স্তর R2 এর মূল্য 0.002605, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.4% দূরে। নিকটস্থ সমর্থন স্তর কেন্দ্রীয় মান 0.002459, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.4% দূরে। নিচের সমর্থন স্তর S1 এর মূল্য 0.002385, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.4% দূরে। গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরগুলো সমানভাবে বিতরণ করা হয়েছে, উপরে এবং নিচে প্রবাহের স্থানগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Janction-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

JCT টোকেনের দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের চাহিদা এবং লেনদেনের পরিমাণ
2. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব ও প্রবণতা
3. প্রকল্পের উন্নয়নের অগ্রগতি এবং রোডম্যাপের মাইলফলক
4. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধি
5. প্ল্যাটফর্মের মধ্যে টোকেনের উপযোগিতা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র
6. সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং গ্রহণযোগ্যতার হার
7. DeFi প্রকল্পগুলিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ম-কানুনের খবর
8. প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং বিনিয়োগকারীদের আলোচনা
9. লিকুইডিটি পুলের আকার এবং স্টেকিং পুরস্কার
10. অনুরূপ ব্লকচেইন প্রকল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা

এই সকল কারণ একসাথে কাজ করে নতুন ক্রিপ্টো সম্পদের স্বাভাবিক দামের অস্থিরতা তৈরি করে।

মানুষ কেন Janction-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের জংশন (JCT) দর জানতে চায়: ট্রেডিং সিদ্ধান্ত, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, মার্কেট টাইমিং, লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা। রিয়েল-টাইম দরের তথ্য ট্রেডারদের ক্রয়/বিক্রয় অর্ডার কার্যকর করতে, বাজারের প্রবণতা মূল্যায়ন করতে এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

Janction এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Janction (JCT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, JCT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Janction (JCT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Janction এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Janction এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? JCT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Janction প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Janction কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Janction দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে JCT কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Janction কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Janction (JCT) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Janction তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Janction (JCT) কিনবেন নির্দেশিকা

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Janction (JCT) কী?

Janction is a decentralized AI-compute pool and Layer-2 network that connects global GPU suppliers and AI teams with verifiable contribution-based incentives and transparent pricing. By combining Proof of Contribution with PVCG pricing, Janction aligns suppliers and demanders in a fair and efficient way.

Janction সম্পর্কিত রিসোর্স

Janction সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Janction ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDePIN

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Janction সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:44:48 (UTC+8)

Janction (JCT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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JCT USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে JCT-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে JCT USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
JCT/USDT
৳0.22682176
৳0.22682176৳0.22682176
+6.17%
57.45M (USDT)

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হট

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TRUMP

৳216.80054
৳216.80054৳216.80054

+23.10%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

JCT-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

JCT
JCT
BDT
BDT

1 JCT = 0.23122132 BDT