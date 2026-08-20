Janction প্রাইস(JCT)
আজ Janction (JCT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.001892, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.92% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JCT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি JCT-এর জন্য ৳ 0.001892।
Janction বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- JCT। গত 24 ঘণ্টায়, JCT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.001664 (নিম্ন) এবং ৳ 0.001924 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JCT গত ঘণ্টায় +1.06% এবং গত 7 দিনে -49.46% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 101.73K-তে পৌঁছেছে।
BSC
Janction এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 101.73K। JCT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 50000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 94.60M।
+1.06%
+7.92%
-49.46%
-49.46%
Janction এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0169688
|+7.92%
|30 দিন
|৳ -0.002182
|-53.56%
|60 দিন
|৳ -0.003303
|-63.59%
|90 দিন
|৳ -0.001296
|-40.66%
আজ, JCT এর পরিবর্তন ৳ +0.0169688 (+7.92%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.002182(-53.56%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, JCT এর প্রাইস ৳ -0.003303 (-63.59%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.001296 (-40.66%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Janction (JCT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Janction প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Janction-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
JCT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
JCT_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে কেন্দ্রীয় মান 0.002459-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.002495 যা S1 এবং R1 এর মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপরের অংশে অবস্থিত। মূল্য স্বল্পমেয়াদী কেন্দ্রীয় মানটি স্থিতিশীলভাবে ধরে রেখেছে, যা বাই পক্ষের গঠন পুরোপুরি বজায় রাখছে। কেন্দ্রীয় মান ব্যবস্থা দেখাচ্ছে যে উপরের দিকে স্থান প্রসারিত হয়ে R1 পর্যন্ত পৌঁছেছে, আর নিচের দিকের সমর্থন কেন্দ্রীয় অক্ষের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সূচকগুলোর সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে যে বর্তমানে মূল্য ওঠানামার সাথে বাড়তি প্রবণতার কাঠামো বজায় রয়েছে। মূল্য সমষ্টি MA এবং EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা একই দিকে উপরে যাচ্ছে। MACD সংকেত সৃষ্টি করেছে এবং গতিশীলতার কম্পাঙ্ক ইতিবাচক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। RSI মাঝারি সীমার মধ্যে রয়েছে, কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান দেখা যায়নি। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো পরস্পরের সাথে স্তর অনুযায়ী কাজ করছে, স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। ওঠানামার হার স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য প্রসারণ বা সঙ্কুচনের চিহ্ন দেখা যায়নি। বাই এবং সেল শক্তি বর্তমান মূল্যে সাময়িকভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর R1 এর মূল্য 0.002531, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.4% দূরে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরোধ স্তর R2 এর মূল্য 0.002605, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.4% দূরে। নিকটস্থ সমর্থন স্তর কেন্দ্রীয় মান 0.002459, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.4% দূরে। নিচের সমর্থন স্তর S1 এর মূল্য 0.002385, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.4% দূরে। গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরগুলো সমানভাবে বিতরণ করা হয়েছে, উপরে এবং নিচে প্রবাহের স্থানগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Janction এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Janction (JCT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
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Janction is a decentralized AI-compute pool and Layer-2 network that connects global GPU suppliers and AI teams with verifiable contribution-based incentives and transparent pricing. By combining Proof of Contribution with PVCG pricing, Janction aligns suppliers and demanders in a fair and efficient way.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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