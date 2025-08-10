WHYPE সম্পর্কে আরও

Wrapped HYPE প্রাইস (WHYPE)

Wrapped HYPE (WHYPE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$43.99
$43.99$43.99
+7.40%1D
USD

আজকে Wrapped HYPE (WHYPE) এর প্রাইস

Wrapped HYPE(WHYPE) বর্তমানে 43.91USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 368.24MUSD। WHYPE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped HYPE এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+7.22%
Wrapped HYPE এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
8.38M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WHYPE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WHYPE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wrapped HYPE (WHYPE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped HYPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.96 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped HYPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.1484265310 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped HYPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.1861139910 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped HYPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +18.97914484475338 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +2.96+7.22%
30 দিন$ +1.1484265310+2.62%
60 দিন$ +3.1861139910+7.26%
90 দিন$ +18.97914484475338+76.13%

Wrapped HYPE (WHYPE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped HYPE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 40.62
$ 40.62$ 40.62

$ 44.04
$ 44.04$ 44.04

$ 49.81
$ 49.81$ 49.81

+0.31%

+7.22%

+21.08%

Wrapped HYPE (WHYPE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 368.24M
$ 368.24M$ 368.24M

--
----

8.38M
8.38M 8.38M

Wrapped HYPE (WHYPE) কী?

Wrapped HYPE (WHYPE) এর টোকেনোমিক্স

Wrapped HYPE (WHYPE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WHYPEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped HYPE (WHYPE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

