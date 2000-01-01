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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,798.73
+0.50%
+12.07%
+14.90%
$ 8.42B
$ 4.43
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.686
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
4
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 2,291.39
+0.09%
+0.19%
+22.26%
$ 5.50B
--
5
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.68B
$ 696.07K
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.49B
$ 1.45M
7
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
0.00%
+21.24%
+23.33%
$ 4.13B
$ 0.14
8
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998982
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 265.69M
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.725
+0.08%
+11.09%
+15.24%
$ 2.32B
$ 290.38K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.5
+0.27%
+10.15%
+13.33%
$ 1.51B
$ 2.86K
12
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.35B
$ 6.21M
13
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3639
+0.63%
+14.64%
+9.63%
$ 1.25B
$ 4.04M
14
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,458.3
+0.35%
+0.19%
+21.89%
$ 1.04B
$ 29.38K
15
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 72,158
+0.50%
+0.12%
+20.29%
$ 1.01B
$ 77.22
16
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.09929
+0.68%
+16.76%
+16.85%
$ 911.53M
$ 8.94M
17
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,669.58
+0.50%
+0.19%
+21.93%
$ 854.60M
$ 2.70M
18
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 72,215
+0.59%
+0.12%
+15.01%
$ 542.42M
$ 4.42M
19
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
+0.01%
-0.05%
$ 493.82M
$ 5.80K
20
EURC
EURC
EURC
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 463.06M
$ 52.89M
21
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,598.78
-0.29%
+0.19%
+21.65%
$ 434.37M
$ 24.03M
22
Curve
Curve
CRV
$ 0.2742
+0.89%
+13.46%
+10.14%
$ 411.79M
$ 4.40M
23
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 73.09
-0.88%
+0.25%
+29.73%
$ 392.72M
$ 251.49M
24
tBTC
tBTC
TBTC
$ 72,195
+0.72%
+0.12%
+14.99%
$ 325.18M
$ 17.17M
25
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8993
-0.30%
+7.40%
+17.32%
$ 312.22M
$ 1.12M
26
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.341
-0.12%
+11.80%
+13.28%
$ 288.25M
$ 743.39K
27
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.62
+0.22%
+0.02%
-0.21%
$ 278.22M
$ 674.29K
28
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.463
-1.55%
+12.08%
+10.05%
$ 248.96M
$ 822.63K
29
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999109
-0.06%
0.00%
+0.02%
$ 214.60M
$ 93.26M
30
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 71,673
+0.78%
+0.12%
+14.74%
$ 213.85M
$ 25.11K
31
OP
OP
OP
$ 0.09118
+0.25%
+10.78%
+6.39%
$ 196.03M
$ 961.70K
32
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 166.69M
$ 188.37K
33
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 2,281.69
+0.05%
+0.19%
+21.68%
$ 141.55M
$ 706.08K
34
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08729
-0.02%
+4.99%
+6.57%
$ 123.43M
$ 824.37K
35
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999779
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 114.36M
$ 7.02M
36
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1511
+0.53%
+3.50%
+6.05%
$ 99.61M
$ 419.64K
37
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,636.62
+0.17%
+0.19%
+22.06%
$ 98.20M
$ 8.92K
38
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,127
-0.29%
+7.16%
+11.32%
$ 76.41M
$ 35.11
39
Derive
Derive
DRV
$ 0.09747
+0.31%
+6.89%
+5.01%
$ 71.98M
$ 612.05K
40
SNX
SNX
SNX
$ 0.2068
+0.44%
+8.32%
+6.32%
$ 71.31M
$ 363.20K
41
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0007044
-1.38%
+13.09%
+10.51%
$ 68.53M
$ 140.34M
42
VELO
VELO
VELO
$ 0.00366
+0.33%
+10.36%
+13.12%
$ 64.20M
$ 10.13M
43
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.16
+0.87%
+0.15%
+15.77%
$ 57.95M
$ 177.01K
44
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997193
+0.01%
0.00%
+0.06%
$ 53.91M
$ 1.06M
45
Venus
Venus
XVS
$ 2.8969
-0.73%
+4.35%
+10.18%
$ 47.43M
$ 19.07K
46
$ 0.03819
0.00%
+9.65%
+7.94%
$ 45.33M
$ 50.57K
47
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,429.35
-0.30%
+0.20%
+21.26%
$ 43.02M
$ 209.75
48
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03592
0.00%
+0.98%
-1.34%
$ 42.24M
$ 30.67M
49
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,692.07
+0.15%
+0.22%
+26.69%
$ 41.63M
$ 1.91M
50
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 14.42
+0.56%
+0.11%
+11.18%
$ 40.42M
$ 52.80M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 164 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $133.22B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 24.30% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে OSAK সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 164 আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, WBTC, LINK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $133.22B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

আশাবাদ বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।