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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ মোড়ানো টোকেন টোকেনসমূহ

মোড়ানো টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 71.876,84
+%0,66
+%12,19
+%15,02
$ 1,45T
$ 15,40K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2.290,37
+%0,14
+%19,09
+%21,86
$ 276,37B
$ 364,85K
3
Solana
Solana
SOL
$ 87,14
+%0,29
+%13,22
+%16,15
$ 50,90B
$ 1,48M
4
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2.839,3
-%0,06
+%0,19
+%21,84
$ 10,57B
$ 30,66M
5
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2.518,08
-%0,14
+%0,19
+%21,68
$ 8,48B
$ 18,03M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71.864,88
+%0,50
+%12,07
+%14,90
$ 8,42B
$ 4,43
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 72.135
+%0,35
+%0,12
+%14,82
$ 7,05B
$ 729,28M
8
WETH
WETH
WETH
$ 2.287,32
+%0,45
+%0,19
+%21,86
$ 4,88B
$ 1,01B
9
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2.529,73
%0,00
+%21,24
+%23,33
$ 4,13B
$ 0,14
10
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0,10363
-%0,74
+%14,47
+%7,44
$ 4,02B
$ 4,36M
11
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0,334553
-%0,07
+%0,01
+%1,24
$ 1,39B
$ 38,37M
12
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 644,19
+%0,58
+%0,07
+%6,75
$ 1,16B
$ 522,54M
13
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 87,61
+%0,16
+%0,13
+%16,22
$ 1,07B
$ 1,00B
14
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0,175587
%0,00
--
%0,00
$ 858,46M
$ 172,53
15
Unit Virtual
Unit Virtual
UVIRT
$ 0,652768
+%1,07
+%0,14
+%17,72
$ 652,11M
$ 30,56K
16
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 72.215
+%0,59
+%0,12
+%15,01
$ 542,42M
$ 4,42M
17
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2.598,78
-%0,29
+%0,19
+%21,65
$ 434,37M
$ 24,03M
18
GTETH
GTETH
GTETH
$ 2.285,4
-%0,03
+%0,19
+%21,70
$ 412,63M
$ 276,21K
19
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 73,09
-%0,88
+%0,25
+%29,73
$ 392,72M
$ 251,49M
20
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 72.174
+%0,65
--
+%14,89
$ 318,48M
$ 11,29K
21
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0,00005131
+%0,35
+%7,91
+%5,29
$ 284,35M
$ 3,28B
22
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0,00643245
-%0,18
+%0,05
+%7,59
$ 283,38M
$ 5,19M
23
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 72.365
+%0,44
+%0,12
+%14,78
$ 250,49M
$ 276,39K
24
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 72.220
+%0,41
+%0,12
+%14,88
$ 209,44M
$ 52,40K
25
Hastra Wrapped YLDS
Hastra Wrapped YLDS
WYLDS
$ 1,0
%0,00
--
%0,00
$ 171,05M
$ 88,10
26
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 1,16
+%0,87
+%0,16
+%15,65
$ 134,42M
$ 3,55M
27
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6,94
+%0,87
+%0,10
+%9,29
$ 134,00M
$ 90,92M
28
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1,13
%0,00
%0,00
-%3,42
$ 121,15M
$ 360,81K
29
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 1,272E-5
-%0,16
+%6,80
+%35,46
$ 109,28M
--
30
Wrapped FOGO
Wrapped FOGO
WFOGO
$ 0,00857389
-%0,01
+%0,08
+%1,87
$ 86,17M
$ 10,49K
31
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0,999958
%0,00
--
%0,00
$ 71,35M
$ 3,29
32
Bitget Wrapped BTC
Bitget Wrapped BTC
BGBTC
$ 72.174
+%0,36
+%0,12
+%14,90
$ 71,10M
$ 121,74K
33
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,094
%0,00
%0,00
+%0,09
$ 67,81M
--
34
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1,16
+%0,87
+%0,15
+%15,77
$ 57,95M
$ 177,01K
35
BTCvc
BTCvc
BTCVC
$ 63.987
%0,00
--
-%0,01
$ 48,28M
$ 1,62
36
$ 0,0382
%0,00
+%9,65
+%7,94
$ 45,33M
$ 50,57K
37
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2.429,35
-%0,30
+%0,20
+%21,26
$ 43,02M
$ 209,75
38
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2.730,34
+%0,13
+%0,19
+%21,03
$ 41,35M
$ 98,31
39
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1,031
%0,00
%0,00
%0,00
$ 40,69M
$ 4,59
40
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0,082463
+%0,18
+%0,09
+%11,28
$ 38,92M
$ 2,57M
41
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1,76
%0,00
+%0,10
+%10,00
$ 33,74M
$ 11,82M
42
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0,052487
+%1,47
+%0,14
+%8,20
$ 29,92M
$ 1,41M
43
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0,005111
+%0,25
+%7,29
+%4,84
$ 28,73M
$ 13,31M
44
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0,00688619
-%0,12
+%0,03
+%2,74
$ 25,56M
$ 11,21K
45
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0,25893
+%1,03
+%0,28
+%26,17
$ 25,31M
$ 14,31K
46
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2.446,23
%0,00
+%0,19
+%21,82
$ 24,38M
$ 70,27K
47
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 59,89
-%0,07
+%0,11
+%19,09
$ 24,15M
$ 141,66K
48
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 211,61
+%1,55
+%0,11
+%6,51
$ 23,76M
$ 1,58M
49
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 2.284,7
+%0,20
+%0,19
+%21,71
$ 20,90M
$ 967,91K
50
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 106,14
+%0,08
+%0,04
+%3,73
$ 20,78M
$ 3,65M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

মোড়ানো টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
মোড়ানো টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 218 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1835.20B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা মোড়ানো টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা মোড়ানো টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.30% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে W3ULL সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো মোড়ানো টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 218 মোড়ানো টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় মোড়ানো টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে BTC, ETH, SOL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
মোড়ানো টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব মোড়ানো টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1835.20B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

মোড়ানো টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।