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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.03%
$ 74.84B
$ 77.31M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.662
+0.27%
+11.35%
+19.63%
$ 6.96B
$ 136.26K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
-0.01%
-0.03%
$ 4.49B
$ 1.39M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999468
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 4.06B
$ 245.75M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
0.00%
+19.31%
+20.72%
$ 4.06B
$ 0.21
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.36B
$ 4.05M
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 71.26
+0.42%
+0.19%
+21.25%
$ 974.08M
$ 7.17M
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 69,493
+0.45%
+0.08%
+9.83%
$ 450.99M
$ 38.34K
9
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006823
+0.96%
+7.17%
+4.14%
$ 409.60M
$ 58.66M
10
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 70.16
+0.76%
+0.20%
+22.55%
$ 381.72M
$ 190.55M
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.457
+0.07%
+10.27%
+7.41%
$ 247.60M
$ 556.40K
12
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 69,644
+0.63%
+0.08%
+9.81%
$ 227.92M
$ 86.22M
13
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 69.98
-0.50%
+0.20%
+21.81%
$ 208.06M
$ 20.89K
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 69,048
+0.38%
+0.08%
+9.59%
$ 205.98M
$ 19.60K
15
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1303
+0.86%
+5.22%
+4.88%
$ 128.90M
$ 1.26M
16
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.59%
$ 117.95M
$ 41.16K
17
$ 85.49
+0.72%
+14.07%
+8.07%
$ 114.67M
$ 4.19K
18
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00303769
+1.96%
-0.00%
+2.48%
$ 96.94M
$ 1.75M
19
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.996731
+2.71%
-0.00%
-0.25%
$ 73.62M
$ 232.80K
20
Derive
Derive
DRV
$ 0.09757
-1.15%
+5.47%
+3.80%
$ 72.76M
$ 624.01K
21
$ 949.65
+0.54%
+1.27%
-0.47%
$ 70.67M
$ 94.49
22
$ 779.42
+0.03%
+0.49%
-0.16%
$ 70.33M
$ 70.62
23
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 67.96M
--
24
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
+0.00%
+2.18%
$ 62.96M
$ 234.16
25
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.11
0.00%
+0.11%
+10.01%
$ 55.31M
$ 120.90K
26
$ 218.91
+0.16%
-0.34%
-2.51%
$ 52.71M
$ 263.23
27
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 71.99
+0.42%
+0.19%
+21.54%
$ 50.96M
$ 456.39K
28
Purr
Purr
PURR
$ 0.09329
-2.39%
+15.69%
+27.15%
$ 50.83M
$ 814.67K
29
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
30
$ 775.43
-0.02%
+0.38%
-0.95%
$ 42.99M
$ 74.53
31
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 70.97
+0.44%
+0.19%
+21.48%
$ 41.85M
$ 4.34K
32
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,472.0
0.00%
+0.18%
+10.61%
$ 38.81M
$ 40.41K
33
Talus
Talus
US
$ 0.01695
-0.35%
+1.60%
-35.38%
$ 37.82M
$ 1.17M
34
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.133634
+1.37%
+0.10%
+16.58%
$ 36.81M
$ 4.59M
35
$ 719.88
+0.05%
+0.22%
-1.59%
$ 36.40M
$ 100.19
36
USDP
USDP
USDP
$ 0.9995
-0.03%
-0.24%
-0.24%
$ 31.88M
$ 12.20K
37
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.0000001174
+0.18%
+11.93%
+13.85%
$ 31.73M
$ 149.33B
38
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.081174
+0.86%
+0.07%
+8.42%
$ 29.23M
$ 291.81K
39
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.888E-5
+1.26%
+7.20%
+4.02%
$ 28.97M
--
40
$ 60.45
+0.36%
+6.43%
+5.22%
$ 27.50M
$ 3.78K
41
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006287
-0.06%
+5.09%
-0.59%
$ 24.87M
$ 11.44M
42
$ 344.36
+0.16%
+0.33%
-0.22%
$ 24.02M
$ 167.97
43
$ 349.06
+0.10%
+4.14%
+3.31%
$ 22.13M
$ 168.81
44
USDH
USDH
USDH
$ 0.993432
+0.23%
0.00%
-0.07%
$ 21.22M
$ 34.45K
45
Based
Based
BASED
$ 0.08041
-0.10%
+2.30%
+7.41%
$ 18.95M
$ 3.55M
46
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.27
-0.33%
+0.04%
-4.02%
$ 15.21M
$ 224.57K
47
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 2,262.11
+0.51%
+0.18%
+19.97%
$ 14.54M
$ 41.14M
48
$ 486.87
-0.18%
+0.61%
-2.08%
$ 14.26M
$ 132.62
49
$ 316.81
-0.03%
+2.04%
+4.03%
$ 14.08M
$ 173.43
50
$ 84.51
+0.08%
+3.69%
+3.82%
$ 13.48M
$ 678.07

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 148 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $100.83B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.00% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে FLIP সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 148 হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, LINK, USDE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $100.83B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

হাইপারইভিএম ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।