Keira লোগো

Keira প্রাইস (KEIRA)

তালিকাভুক্ত নয়

Keira (KEIRA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00021672
$0.00021672$0.00021672
+1.60%1D
mexc
USD

আজকে Keira (KEIRA) এর প্রাইস

Keira(KEIRA) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 116.27KUSD। KEIRA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Keira এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.64%
Keira এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
536.49M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KEIRA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KEIRA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Keira (KEIRA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Keira থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Keira থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Keira থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Keira থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.64%
30 দিন$ 0-10.78%
60 দিন$ 0-38.75%
90 দিন$ 0--

Keira (KEIRA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Keira এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00288068
$ 0.00288068$ 0.00288068

--

+1.64%

+20.19%

Keira (KEIRA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 116.27K
$ 116.27K$ 116.27K

--
----

536.49M
536.49M 536.49M

Keira (KEIRA) কী?

Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable.

Keira (KEIRA) এর টোকেনোমিক্স

Keira (KEIRA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KEIRAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

