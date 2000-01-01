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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ এআই অ্যাপ্লিকেশন টোকেনসমূহ

এআই অ্যাপ্লিকেশন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.24376
+0.81%
+11.03%
+12.27%
$ 1.63B
$ 99.46K
2
VVV
VVV
VVV
$ 14.29
+0.33%
+2.40%
+22.05%
$ 675.30M
$ 12.09K
3
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.65257
-1.32%
-0.06%
-33.00%
$ 272.70M
$ 707.41K
4
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0090474
-0.31%
-3.68%
-7.69%
$ 199.04M
$ 60.72M
5
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0009366
-0.05%
+1.43%
-25.81%
$ 101.26M
$ 107.75M
6
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.293549
-0.06%
-0.00%
-0.54%
$ 71.92M
$ 628.13K
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1792
+0.06%
+4.07%
-7.10%
$ 63.85M
$ 585.30K
8
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.23641
+1.22%
-11.31%
-13.67%
$ 47.52M
$ 7.89M
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003565
+3.93%
+5.07%
+9.69%
$ 44.69M
$ 30.52M
10
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02065
+0.10%
+5.77%
+5.87%
$ 27.28M
$ 4.87M
11
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001483
+9.87%
+10.12%
-3.83%
$ 24.49M
$ 5.54M
12
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002438
-0.08%
+5.08%
+0.83%
$ 24.05M
$ 258.16M
13
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.0766
-0.03%
+0.08%
-0.31%
$ 23.36M
$ 1.85M
14
Alchemist AI
Alchemist AI
ALCH
$ 0.02732
+0.59%
+11.23%
+2.70%
$ 23.24M
$ 2.18M
15
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3084
+0.55%
+9.18%
+6.42%
$ 21.87M
$ 208.58K
16
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.13082
-2.76%
-31.70%
-80.26%
$ 21.21M
$ 12.96M
17
Rei
Rei
REI
$ 0.02092366
-1.19%
+0.11%
-5.96%
$ 21.16M
$ 320.71K
18
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020909
-0.10%
+7.30%
+2.78%
$ 19.62M
$ 3.51M
19
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008416
+0.36%
+5.13%
+7.36%
$ 17.08M
$ 10.88M
20
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01615
-0.18%
+1.50%
-4.80%
$ 17.02M
$ 3.94M
21
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.379793
-0.39%
+0.17%
+11.29%
$ 16.60M
$ 1.36M
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.91
+0.23%
+7.28%
+5.79%
$ 12.79M
$ 7.54K
23
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.03162
+2.73%
+13.03%
+8.72%
$ 12.33M
$ 788.70K
24
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03185
-0.28%
+4.49%
+4.63%
$ 11.08M
$ 2.65M
25
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.685722
+0.65%
+0.17%
+16.37%
$ 10.42M
$ 1.61K
26
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0647
+0.94%
+4.19%
+10.03%
$ 9.57M
$ 150.61K
27
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.03491
-0.14%
-0.06%
-0.09%
$ 8.93M
$ 2.53M
28
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.009837
-6.43%
+5.33%
-15.24%
$ 7.31M
$ 5.99M
29
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004946
+4.52%
+21.17%
+12.96%
$ 6.39M
$ 4.96M
30
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003195
-0.13%
+6.71%
+5.11%
$ 5.48M
$ 4.03M
31
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005546
-0.20%
+12.92%
+10.81%
$ 5.47M
$ 13.98M
32
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00542316
+7.53%
+1.29%
+214.71%
$ 5.41M
$ 994.42K
33
GamerCoin
GamerCoin
GHX
$ 0.005177
+1.57%
+5.24%
+3.79%
$ 3.37M
$ 10.96M
34
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.085064
+0.01%
--
+40.56%
$ 3.24M
$ 3.00
35
LushAI
LushAI
LUSH
$ 0.00038753
+1.77%
+0.17%
+13.26%
$ 2.72M
$ 3.07K
36
RIFT AI
RIFT AI
RIFT
$ 0.00218176
-0.31%
+0.12%
+14.76%
$ 2.18M
$ 58.70
37
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.00057935
-3.01%
+0.01%
-1.09%
$ 2.08M
$ 44.53K
38
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00019136
-0.01%
+0.01%
+17.48%
$ 1.90M
$ 4.91
39
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
0.00%
$ 1.85M
$ 3.75
40
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.102956
0.00%
--
+18.84%
$ 1.81M
$ 277.35
41
Kin
Kin
KIN
$ 4.69342E-7
+1.20%
+6.50%
+29.78%
$ 1.24M
--
42
THINK Protocol
THINK Protocol
THINK
$ 0.00120351
+0.48%
+0.20%
+22.84%
$ 1.20M
$ 716.66
43
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 38.6
+1.47%
+0.11%
+19.17%
$ 1.16M
$ 3.16K
44
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00097584
+1.85%
+0.22%
+4.96%
$ 976.01K
$ 20.94K
45
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00235
-0.85%
+4.00%
-4.49%
$ 928.04K
$ 4.17M
46
IMGN Labs
IMGN Labs
IMGN
$ 0.0008107
-0.75%
+0.43%
+22.59%
$ 810.70K
$ 14.04K
47
LayerX
LayerX
LX
$ 8.025E-5
+1.42%
+30.00%
-0.67%
$ 802.63K
--
48
NODE
NODE
NODE
$ 0.005894
-0.05%
+0.22%
+0.80%
$ 786.34K
$ 8.95M
49
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.76272
+0.48%
+0.22%
+19.62%
$ 762.73K
$ 266.51
50
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00251866
-0.02%
+0.01%
+0.42%
$ 729.13K
$ 1.04

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

এআই অ্যাপ্লিকেশন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
এআই অ্যাপ্লিকেশন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 169 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $3.50B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা এআই অ্যাপ্লিকেশন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা এআই অ্যাপ্লিকেশন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 294.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WSDM সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো এআই অ্যাপ্লিকেশন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 169 এআই অ্যাপ্লিকেশন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় এআই অ্যাপ্লিকেশন টোকেনগুলোর মধ্যে M, VVV, VELVET অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
এআই অ্যাপ্লিকেশন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব এআই অ্যাপ্লিকেশন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $3.50B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

এআই অ্যাপ্লিকেশন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।