AI এজেন্ট হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালিত স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার সত্তা, যা ব্যবহারকারীদের পক্ষে লেনদেন সম্পন্ন বা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট পরিচালনা করতে পারে। এই সেক্টরে ব্লকচেইনগুলো এসব বুদ্ধিমান এজেন্ট চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিসেন্ট্রালাইজড অবকাঠামো এবং কম্পিউটিং রিসোর্স প্রদান করে। এদের নিজস্ব টোকেনগুলো AI ডেভেলপারদের উৎসাহিত করে, কম্পিউট পাওয়ারের জন্য অর্থায়ন করে এবং বটগুলোর মধ্যে মাইক্রো-ট্রানজ্যাকশন সহজতর করে।
এআই এজেন্ট সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।