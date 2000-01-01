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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ AI এজেন্ট টোকেনসমূহ

AI এজেন্ট হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালিত স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার সত্তা, যা ব্যবহারকারীদের পক্ষে লেনদেন সম্পন্ন বা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট পরিচালনা করতে পারে। এই সেক্টরে ব্লকচেইনগুলো এসব বুদ্ধিমান এজেন্ট চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিসেন্ট্রালাইজড অবকাঠামো এবং কম্পিউটিং রিসোর্স প্রদান করে। এদের নিজস্ব টোকেনগুলো AI ডেভেলপারদের উৎসাহিত করে, কম্পিউট পাওয়ারের জন্য অর্থায়ন করে এবং বটগুলোর মধ্যে মাইক্রো-ট্রানজ্যাকশন সহজতর করে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8015
+0.14%
+4.44%
+6.34%
$ 1.36B
$ 2.73M
2
VVV
VVV
VVV
$ 14.29
+0.33%
+2.40%
+22.05%
$ 675.30M
$ 12.09K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6376
+0.54%
+9.74%
+11.18%
$ 412.96M
$ 399.63K
4
FET
FET
FET
$ 0.1338
+1.06%
+10.04%
-2.27%
$ 302.01M
$ 5.22M
5
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2714
-0.07%
+6.84%
+2.80%
$ 135.95M
$ 489.09K
6
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06375
+0.63%
+8.91%
+3.13%
$ 124.16M
$ 1.05M
7
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.03259
+3.83%
+33.27%
+37.27%
$ 73.70M
$ 8.25M
8
S
S
S
$ 0.02448
-0.37%
+15.08%
+10.21%
$ 70.56M
$ 4.60M
9
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02927
+0.31%
+6.41%
-6.02%
$ 48.71M
$ 2.15M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003565
+3.93%
+5.07%
+9.69%
$ 44.69M
$ 30.52M
11
Threshold
Threshold
T
$ 0.003476
-0.03%
+6.70%
+3.52%
$ 38.74M
$ 16.50M
12
Talus
Talus
US
$ 0.01695
-1.46%
-1.52%
-18.11%
$ 37.11M
$ 871.78K
13
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.00498
+0.14%
+8.88%
+3.76%
$ 33.53M
$ 22.11M
14
Cortex
Cortex
CX
$ 0.02076096
-0.70%
+0.09%
+8.25%
$ 31.16M
$ 91.79K
15
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03734
-0.40%
+0.24%
+6.55%
$ 28.69M
$ 2.68M
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02065
+0.10%
+5.77%
+5.87%
$ 27.28M
$ 4.87M
17
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.030992
-1.14%
-18.35%
-19.22%
$ 26.24M
$ 26.78M
18
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2965
+0.20%
+5.28%
+12.46%
$ 25.84M
$ 199.82K
19
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.00269
+0.04%
+6.61%
+0.22%
$ 25.44M
$ 21.17M
20
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002438
-0.08%
+5.08%
+0.83%
$ 24.05M
$ 258.16M
21
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.0766
-0.03%
+0.08%
-0.31%
$ 23.36M
$ 1.85M
22
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002833
+0.25%
+12.31%
+14.49%
$ 23.23M
$ 22.77M
23
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04075
+0.44%
+7.42%
+5.26%
$ 22.61M
$ 2.03M
24
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02854
-2.65%
+24.22%
+15.32%
$ 21.80M
$ 306.77K
25
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020909
-0.10%
+7.30%
+2.78%
$ 19.62M
$ 3.51M
26
Phala
Phala
PHA
$ 0.02312
+0.22%
+9.12%
+7.85%
$ 19.51M
$ 3.31M
27
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01913
-0.05%
+10.29%
+7.86%
$ 19.06M
$ 3.24M
28
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.018503
+0.41%
+6.99%
+15.39%
$ 18.59M
$ 6.07M
29
Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
$ 2.09
0.00%
+0.10%
0.00%
$ 18.05M
$ 58.82K
30
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006168
-0.31%
+3.67%
+0.05%
$ 16.29M
$ 96.56M
31
Recall
Recall
RECALL
$ 0.04741
+1.02%
+6.25%
-3.34%
$ 15.04M
$ 1.57M
32
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001846
-0.86%
+1.04%
+6.34%
$ 14.77M
$ 34.60M
33
AEON
AEON
AEON
$ 0.07653
-1.80%
-5.97%
+23.65%
$ 14.56M
$ 5.05M
34
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04226
+0.24%
+5.23%
+5.81%
$ 14.19M
$ 1.53M
35
AVA
AVA
AVA
$ 0.1907
+0.53%
+13.07%
+7.23%
$ 14.01M
$ 325.46K
36
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.14068
+0.68%
+2.59%
+15.01%
$ 13.95M
$ 924.19K
37
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.058096
+1.47%
+0.11%
-1.93%
$ 13.83M
$ 13.48K
38
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001778
+1.03%
+9.62%
+9.55%
$ 13.36M
$ 36.44B
39
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04439
-0.43%
+3.83%
-2.95%
$ 11.36M
$ 2.24M
40
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.685722
+0.65%
+0.17%
+16.37%
$ 10.42M
$ 1.61K
41
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02205
+0.32%
+5.89%
+1.98%
$ 10.22M
$ 3.20M
42
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0647
+0.94%
+4.19%
+10.03%
$ 9.57M
$ 150.61K
43
ALI
ALI
ALI
$ 0.001048
0.00%
+0.38%
+0.58%
$ 9.56M
$ 6.69M
44
Foom
Foom
FOOM
$ 5.1787E-8
+1.42%
+21.00%
+21.69%
$ 9.06M
--
45
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011542
+0.58%
+8.60%
-4.25%
$ 8.87M
$ 5.47M
46
OLAXBT
OLAXBT
AIO
$ 0.0384
-1.65%
-12.00%
-5.86%
$ 8.76M
$ 4.02M
47
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.00857
+2.18%
+5.53%
+4.71%
$ 8.58M
$ 7.88M
48
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004695
+0.28%
+1.98%
-3.66%
$ 8.36M
$ 62.44M
49
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00983086
+0.12%
+0.03%
+5.66%
$ 8.16M
$ 248.97K
50
MIA
MIA
MIA
$ 0.01477101
0.00%
+0.10%
+11.56%
$ 8.10M
$ 17.87K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Web3 ইকোসিস্টেমে AI এজেন্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি কী?
AI এজেন্ট ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার প্রোগ্রামগুলোকে চালিত করে। AI এজেন্ট স্বাধীনভাবে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট কার্যকর করতে, ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রেড করতে এবং মানব ব্যবহারকারীদের হয়ে ডেটা প্রক্রিয়া করতে পারে।
ব্লকচেইন নেটওয়ার্কগুলো কীভাবে AI এজেন্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সমর্থন করে?
AI এজেন্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে কোনো সেন্ট্রালাইজড কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ডিসেন্ট্রালাইজড কম্পিউটিং রিসোর্স, সুরক্ষিত ডেটা স্টোরেজ এবং স্বচ্ছ লেনদেনের লেজার প্রদান করে ব্লকচেইন নেটওয়ার্কগুলো।
AI এজেন্ট টোকেনগুলোর প্রধান ব্যবহার কী?
AI এজেন্ট টোকেনগুলো প্রধানত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল কম্পিউটিং পাওয়ারের মূল্য পরিশোধ করতে, AI ডেভেলপারদের উৎসাহিত করতে এবং বিভিন্ন AI বটের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় মাইক্রো-ট্রানজ্যাকশন সহজতর করতে ব্যবহৃত হয়।
AI এজেন্ট কি স্বাধীনভাবে ডিসেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জগুলোতে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেড করতে পারে?
হ্যাঁ, ডেভেলপাররা AI এজেন্টগুলোকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করতে পারেন যাতে সেগুলো ক্রমাগত মার্কেটের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করতে পারে এবং নির্দিষ্ট মার্কেট পরিস্থিতি তৈরি হলে ডিসেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জগুলোতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং স্ট্রাটেজি বাস্তবায়ন করতে পারে।

ডিসক্লেইমার

এআই এজেন্ট সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।