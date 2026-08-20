Block Street প্রাইস(BSB)
আজ Block Street (BSB)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.12433, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.85% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BSB থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি BSB-এর জন্য ৳ 0.12433।
Block Street বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #342 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 27.68M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 222.65M BSB। গত 24 ঘণ্টায়, BSB এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.11889 (নিম্ন) এবং ৳ 0.12623 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 263.97450918899386337 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 9.8127635289647576008।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BSB গত ঘণ্টায় +0.60% এবং গত 7 দিনে -2.56% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 1.01M-তে পৌঁছেছে।
No.342
22.26%
BSC
Block Street এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 27.68M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 1.01M। BSB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 222.65M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 124.33M।
+0.60%
+1.85%
-2.56%
-2.56%
Block Street এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.276101
|+1.85%
|30 দিন
|৳ -0.00618
|-4.74%
|60 দিন
|৳ -0.22909
|-64.83%
|90 দিন
|৳ -0.8111
|-86.71%
আজ, BSB এর পরিবর্তন ৳ +0.276101 (+1.85%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00618(-4.74%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BSB এর প্রাইস ৳ -0.22909 (-64.83%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.8111 (-86.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Block Street (BSB) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Block Street প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Block Street-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
BSB মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BSB_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.11805 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি S2 হাব পয়েন্ট 0.11687-এর উপরে অবস্থিত, একই সাথে কেন্দ্রীয় স্তর 0.12092-এর নিচের পরিসরে আছে। গড় মূল্যরেখার ব্যবস্থা বর্তমানে বাছাই করা অবস্থায় রয়েছে; MA ও EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত দিচ্ছে, এবং সূচকগুলোর সামঞ্জস্যও স্বল্পমেয়াদী কাঠামো বর্তমানে বাছাই করার প্রবণতা নির্দেশ করছে। বর্তমান দাম উপরের প্রথম প্রতিরোধ স্তর S1-এর মাত্র 0.00112 দূরে অবস্থিত, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের এলাকায় পড়েছে। MACD এর ক্ষেত্রে সোনালী ক্রসওভার সৃষ্টি হয়েছে, দ্রুত ও ধীর রেখাগুলো একই দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং শক্তি ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থিত, কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান প্রকাশ পায়নি, যা বুঝায় যে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি আপাতত সমতায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI গুলো গড় মূল্যরেখার প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কোনো উল্লেখযোগ্য বিপরীত সংকেত দেখা যায়নি। ওলাটাইলিটি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, ব্লিংক ব্যান্ডের খোলার প্রবণতা মৃদু এবং বাজারে কোনো তীব্র প্রসারণ বা সঙ্কুচনের চিহ্ন প্রকাশ পায়নি। স্বল্পমেয়াদী শক্তি ক্রেতাদের দ্বারা পরিচালিত হলেও, মাঝারি সময়ের স্থিতিশীল সূচকগুলো একতরফা প্রবণতার প্রবল প্রকাশের সুযোগ সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হলো S1 হাব পয়েন্ট 0.11917, যা বর্তমান দাম থেকে মাত্র 0.00112 দূরে অবস্থিত এবং এটিই তাৎক্ষণিক পরীক্ষার লক্ষ্য। নিচের দিকে S2 হাব পয়েন্ট 0.11687 নিকটস্থ সমর্থন প্রদান করছে, যা বর্তমান দাম থেকে 0.00118 দূরে অবস্থিত। দূরবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যস্তরগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় স্তর 0.12092 এবং R1 প্রতিরোধ স্তর 0.12322 উল্লেখযোগ্য, যথাক্রমে বর্তমান দাম থেকে 0.00287 এবং 0.00517 দূরে অবস্থিত। এই সমস্ত মূল্যস্তর বর্তমান ওলাটাইলিটির উপর ও নিচের সীমা নির্ধারণ করেছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Block Street এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Block Street (BSB) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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