Extra Finance প্রাইস (EXTRA)
Extra Finance(EXTRA) বর্তমানে 0.02348619USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.53MUSD। EXTRA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EXTRA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EXTRA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Extra Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00112698 ছিল।
গত 30 দিনে, Extra Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0023670533 ছিল।
গত 60 দিনে, Extra Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020834176 ছিল।
গত 90 দিনে, Extra Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00249577415684302 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00112698
|+5.04%
|30 দিন
|$ +0.0023670533
|+10.08%
|60 দিন
|$ -0.0020834176
|-8.87%
|90 দিন
|$ -0.00249577415684302
|-9.60%
Extra Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.41%
+5.04%
+31.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism. What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest. History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2 What can your token be used for? Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance: `$EXTRA` — ERC-20 utility token of the protocol `$veEXTRA` — ERC-20 governance token of the protocol `$EXTRA` is used for rewarding liquidity providers through emissions. `$veEXTRA` is used for governance. Any `$EXTRA` holder can vote-escrow their tokens and receive a `$veEXTRA` in exchange. Utility By holding `$veEXTRA`, users can unlock the following benefits and features: APR rewards, sourced from both protocol fees and `$EXTRA` token incentives. - The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back `$EXTRA` tokens from the market and then distribute them to holders of `$veEXTRA` tokens. - A portion of the `$EXTRA` tokens allocated to the community will also be assigned to `$veEXTRA` token holders, subject to a specific emission plan. - At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. (`$veEXTRA` holders only) Vote & Governance in the community. `$veEXTRA`is the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Extra Finance (EXTRA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EXTRAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 EXTRA থেকে VND
₫618.03908985
|1 EXTRA থেকে AUD
A$0.0359338707
|1 EXTRA থেকে GBP
￡0.0173797806
|1 EXTRA থেকে EUR
€0.0199632615
|1 EXTRA থেকে USD
$0.02348619
|1 EXTRA থেকে MYR
RM0.0995814456
|1 EXTRA থেকে TRY
₺0.9551833473
|1 EXTRA থেকে JPY
¥3.45246993
|1 EXTRA থেকে ARS
ARS$31.107458655
|1 EXTRA থেকে RUB
₽1.8786603381
|1 EXTRA থেকে INR
₹2.0602085868
|1 EXTRA থেকে IDR
Rp378.8094630957
|1 EXTRA থেকে KRW
₩32.6194995672
|1 EXTRA থেকে PHP
₱1.3328412825
|1 EXTRA থেকে EGP
￡E.1.1400196626
|1 EXTRA থেকে BRL
R$0.1275300117
|1 EXTRA থেকে CAD
C$0.0321760803
|1 EXTRA থেকে BDT
৳2.8498142946
|1 EXTRA থেকে NGN
₦35.9665165041
|1 EXTRA থেকে UAH
₴0.9702145089
|1 EXTRA থেকে VES
Bs3.00623232
|1 EXTRA থেকে CLP
$22.68765954
|1 EXTRA থেকে PKR
Rs6.6550467984
|1 EXTRA থেকে KZT
₸12.6745572954
|1 EXTRA থেকে THB
฿0.7590736608
|1 EXTRA থেকে TWD
NT$0.702237081
|1 EXTRA থেকে AED
د.إ0.0861943173
|1 EXTRA থেকে CHF
Fr0.018788952
|1 EXTRA থেকে HKD
HK$0.1841317296
|1 EXTRA থেকে MAD
.د.م0.2123151576
|1 EXTRA থেকে MXN
$0.4361385483
|1 EXTRA থেকে PLN
zł0.0854897316
|1 EXTRA থেকে RON
лв0.1021649265
|1 EXTRA থেকে SEK
kr0.2247628383
|1 EXTRA থেকে BGN
лв0.0392219373
|1 EXTRA থেকে HUF
Ft7.9693339908
|1 EXTRA থেকে CZK
Kč0.4927402662
|1 EXTRA থেকে KWD
د.ك0.00716328795
|1 EXTRA থেকে ILS
₪0.0805576317