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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 72 009,99
+0,59%
+11,61%
+14,28%
$ 1,44T
$ 14,62K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00085
+0,01%
+0,01%
-0,01%
$ 74,86B
$ 85,23M
3
Solana
Solana
SOL
$ 87,61
-0,11%
+13,33%
+16,06%
$ 50,83B
$ 1,46M
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,07677
+0,10%
+9,92%
+10,81%
$ 13,12B
$ 270,96M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71 994,35
+0,63%
+11,65%
+14,34%
$ 8,38B
$ 4,43
6
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 71 673
+0,52%
+0,11%
+14,18%
$ 7,01B
$ 697,59M
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10,644
-0,05%
+9,12%
+21,21%
$ 7,01B
$ 147,88K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 2 290,03
+0,61%
+0,19%
+22,41%
$ 5,50B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0007
+0,03%
+0,01%
-0,01%
$ 4,49B
$ 1,45M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2 529,73
+1,39%
+21,24%
+21,55%
$ 4,13B
$ 0,14
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004927
+0,34%
+11,61%
+11,33%
$ 2,94B
$ 488,10B
12
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 209,43
+0,54%
+9,10%
+5,24%
$ 2,31B
$ 22,18K
13
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97,72
+0,17%
+11,68%
+13,16%
$ 1,52B
$ 2,73K
14
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,06117
+0,20%
+7,54%
+16,38%
$ 1,43B
$ 1,25M
15
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,8026
+0,14%
+4,44%
+6,34%
$ 1,36B
$ 2,73M
16
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,36B
$ 5,84M
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000003147
+1,82%
+23,45%
+21,06%
$ 1,32B
$ 204,16B
18
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,339
+0,17%
+7,31%
+5,96%
$ 1,30B
$ 167,22K
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2,2156
+0,88%
+10,03%
+14,84%
$ 1,12B
$ 45,68K
20
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1,18
0,00%
--
0,00%
$ 1,04B
$ 805,51K
21
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2 463,08
+0,71%
+0,19%
+22,35%
$ 1,04B
$ 24,52K
22
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 71 338
-0,02%
+0,11%
+19,06%
$ 995,59M
$ 73,11
23
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,09732
+0,13%
+14,86%
+14,69%
$ 899,64M
$ 8,25M
24
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 113,58
-0,04%
+0,14%
+16,36%
$ 876,32M
$ 36,57M
25
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 873,16M
--
26
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2 670,17
+0,53%
+0,19%
+22,17%
$ 854,80M
$ 2,71M
27
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 72 082
+0,27%
+0,12%
+14,34%
$ 738,84M
$ 3,68M
28
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2 550,69
+0,13%
+0,20%
+21,78%
$ 731,36M
$ 265,63K
29
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1,046
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 699,09M
--
30
GHO
GHO
GHO
$ 0,998679
-0,01%
0,00%
+0,02%
$ 698,08M
$ 9,75M
31
VVV
VVV
VVV
$ 14,3075
+0,33%
+2,40%
+22,05%
$ 675,30M
$ 12,09K
32
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 71 920
+0,37%
+0,12%
+14,43%
$ 608,63M
$ 185,09K
33
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,629
+0,43%
+5,90%
+15,56%
$ 574,94M
$ 789,41K
34
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0,998543
0,00%
0,00%
0,00%
$ 550,62M
$ 735,10K
35
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0,5668
+1,41%
+16,54%
+30,68%
$ 499,60M
$ 11,39M
36
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 71 607
+0,35%
+0,11%
+14,40%
$ 464,71M
$ 35,80K
37
EURC
EURC
EURC
$ 1,17
0,00%
+0,01%
+1,74%
$ 462,67M
$ 49,30M
38
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0,4719
-0,17%
+17,08%
+17,60%
$ 450,02M
$ 4,77M
39
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2 593,67
+0,08%
+0,19%
+21,62%
$ 433,53M
$ 23,38M
40
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,6452
+0,54%
+9,74%
+11,18%
$ 412,96M
$ 399,63K
41
Curve
Curve
CRV
$ 0,2693
-0,15%
+14,42%
+9,26%
$ 411,64M
$ 4,31M
42
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1,685
-0,59%
+18,63%
+20,85%
$ 397,67M
$ 7,47M
43
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0,383
+0,03%
+20,21%
+23,12%
$ 359,46M
$ 514,18K
44
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1,11
+0,91%
0,00%
+0,91%
$ 356,21M
$ 1,24M
45
tBTC
tBTC
TBTC
$ 71 762
+0,17%
+0,12%
+14,35%
$ 323,28M
$ 16,16M
46
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0,9032
+1,91%
+7,31%
+16,95%
$ 313,28M
$ 1,16M
47
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0,947083
+0,01%
+0,01%
-0,15%
$ 312,15M
$ 1,64M
48
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0,65377
-1,32%
-0,06%
-33,00%
$ 272,70M
$ 707,41K
49
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,478
-0,60%
+15,49%
+12,44%
$ 254,77M
$ 742,35K
50
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 72 070
+0,39%
+0,12%
+14,32%
$ 249,48M
$ 252,77K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 1,540 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1660.57B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 173.00% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে $BAES সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 1,540 ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে BTC, USDC, SOL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1660.57B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।