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سعر X8X (X8X) المباشر لليوم هو USD 0.001632 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.34K . يتم تحديث سعر X8X مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق X8X الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.75 - تغيير سعر X8X خلال اليوم هو +4.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 77.59M

أداء سعر X8X (X8X) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر X8X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر X8X مقابل USD هو $ -0.0000324732 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر X8X مقابل USD هو $ +0.0003038940 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر X8X مقابل USD هو $ +0.0003406693607306622 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.52% 30 يوم $ -0.0000324732 -1.98% 60 يوم $ +0.0003038940 +18.62% 90 يوم $ +0.0003406693607306622 +26.38%

تحليل سعر X8X (X8X)

اكتشف أحدث تحليلات سعر X8X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00149799$ 0.00149799 $ 0.00149799 24 ساعة مرتفع $ 0.00162661$ 0.00162661 $ 0.00162661 عالية طوال الوقت $ 0.108258$ 0.108258 $ 0.108258 تغير السعر (1 ساعة) +1.44% تغير السعر (1يوم) +4.52% تغير السعر (7 أيام) -5.14%

معلومات سوق X8X (X8X)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: