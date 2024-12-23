سعر X8X (X8X)
سعر X8X (X8X) المباشر لليوم هو USD 0.001632. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.34K. يتم تحديث سعر X8X مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق X8X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.75
- تغيير سعر X8X خلال اليوم هو +4.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 77.59M
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خلال اليوم، كان سعر X8X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر X8X مقابل USD هو $ -0.0000324732 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر X8X مقابل USD هو $ +0.0003038940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر X8X مقابل USD هو $ +0.0003406693607306622 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.52%
|30 يوم
|$ -0.0000324732
|-1.98%
|60 يوم
|$ +0.0003038940
|+18.62%
|90 يوم
|$ +0.0003406693607306622
|+26.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر X8X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.44%
+4.52%
-5.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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