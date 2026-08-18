سعر wrkr by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع wrkr by Virtuals (WRKR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2,28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WRKR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WRKR.

يحتل wrkr by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 155 718، مع عرض متداول قدره 1,00B WRKR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WRKR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WRKR بمقدار -0,47% خلال الساعة الماضية و-33,29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5,79K.

معلومات سوق wrkr by Virtuals (WRKR)

القيمة السوقية $ 155,72K$ 155,72K $ 155,72K الحجم (24 ساعة) $ 5,79K$ 5,79K $ 5,79K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 155,72K$ 155,72K $ 155,72K إمداد دورة التداول 1,00B 1,00B 1,00B إجمالي العرض 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ wrkr by Virtuals هي $ 155,72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5,79K. العرض المتداول لـ WRKR يبلغ 1,00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 155,72K.