سعر WFDP (WFDP)
سعر WFDP (WFDP) المباشر لليوم هو USD 10.07. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFDP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WFDP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.04K
- تغيير سعر WFDP خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WFDP مقابل USD هو $ -0.03772365107322 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WFDP مقابل USD هو $ +0.0748029810 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WFDP مقابل USD هو $ +0.0293409590 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WFDP مقابل USD هو $ +0.2693815678836 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.03772365107322
|-0.37%
|30 يوم
|$ +0.0748029810
|+0.74%
|60 يوم
|$ +0.0293409590
|+0.29%
|90 يوم
|$ +0.2693815678836
|+2.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WFDP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-0.37%
+2.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WFDP Coin is the first digital currency of its kind which is aimed at enhancing the ease of managing funds - be in the world of investment, travel & tourism, hotels, hospitals and medical facilities, education etc. or meeting the requirements of businesses in cash flow management, trade finance needs or even for large scale project funding, globally by using modern blockchain technologies.
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₱588.4908
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￡E.507.4273
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R$61.0242
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₦15,685.3341
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₸5,344.9546
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