سعر Vericore (SN70)
سعر Vericore (SN70) المباشر لليوم هو USD 0.824873. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 902.51K. يتم تحديث سعر SN70 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vericore الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Vericore خلال اليوم هو -6.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.09M
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خلال اليوم، كان سعر Vericore مقابل USD هو $ -0.0531365356923289 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vericore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vericore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vericore مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0531365356923289
|-6.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vericore: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-6.05%
-14.94%
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