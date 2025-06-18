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سعر Vericore (SN70) المباشر لليوم هو USD 0.824873 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 902.51K . يتم تحديث سعر SN70 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vericore الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Vericore خلال اليوم هو -6.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.09M

أداء سعر Vericore (SN70) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vericore مقابل USD هو $ -0.0531365356923289 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vericore مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vericore مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vericore مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0531365356923289 -6.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vericore (SN70)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vericore: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.788703$ 0.788703 $ 0.788703 24 ساعة مرتفع $ 0.884851$ 0.884851 $ 0.884851 عالية طوال الوقت $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -6.05% تغير السعر (7 أيام) -14.94%

معلومات سوق Vericore (SN70)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: