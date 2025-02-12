سعر Tuzki (TUZKI)
سعر Tuzki (TUZKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TUZKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tuzki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.42K
- تغيير سعر Tuzki خلال اليوم هو +4.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tuzki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tuzki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tuzki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tuzki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.83%
|30 يوم
|$ 0
|-51.36%
|60 يوم
|$ 0
|-68.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tuzki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.92%
+4.83%
-28.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tuzki - The Chinese Pepe. The most widely used sticker in China with over 20 million uses a day.
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