سعر TruBadger (TRUBGR)
سعر TruBadger (TRUBGR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر TRUBGR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TruBadger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.53
- تغيير سعر TruBadger خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 450.29T
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خلال اليوم، كان سعر TruBadger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TruBadger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TruBadger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TruBadger مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-6.36%
|60 يوم
|$ 0
|-14.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TruBadger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse.
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