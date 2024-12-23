سعر STAKE (STAKE)
سعر STAKE (STAKE) المباشر لليوم هو USD 0.084061. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.36K. يتم تحديث سعر STAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STAKE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.04
- تغيير سعر STAKE خلال اليوم هو -2.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.85M
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خلال اليوم، كان سعر STAKE مقابل USD هو $ -0.00200715302463592 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STAKE مقابل USD هو $ -0.0340923675 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STAKE مقابل USD هو $ -0.0260923830 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STAKE مقابل USD هو $ -0.03020561440374616 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00200715302463592
|-2.33%
|30 يوم
|$ -0.0340923675
|-40.55%
|60 يوم
|$ -0.0260923830
|-31.03%
|90 يوم
|$ -0.03020561440374616
|-26.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر STAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.47%
-2.33%
-13.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value.
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