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سعر STAKE (STAKE) المباشر لليوم هو USD 0.084061 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.36K . يتم تحديث سعر STAKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STAKE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.04 - تغيير سعر STAKE خلال اليوم هو -2.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.85M

أداء سعر STAKE (STAKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STAKE مقابل USD هو $ -0.00200715302463592 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STAKE مقابل USD هو $ -0.0340923675 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STAKE مقابل USD هو $ -0.0260923830 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STAKE مقابل USD هو $ -0.03020561440374616 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00200715302463592 -2.33% 30 يوم $ -0.0340923675 -40.55% 60 يوم $ -0.0260923830 -31.03% 90 يوم $ -0.03020561440374616 -26.43%

تحليل سعر STAKE (STAKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.081405$ 0.081405 $ 0.081405 24 ساعة مرتفع $ 0.09483$ 0.09483 $ 0.09483 عالية طوال الوقت $ 43.0$ 43.0 $ 43.0 تغير السعر (1 ساعة) +1.47% تغير السعر (1يوم) -2.33% تغير السعر (7 أيام) -13.81%

معلومات سوق STAKE (STAKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: