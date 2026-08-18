سعر Sora Labs اليوم

السعر المباشر لمشروع Sora Labs (SORA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SORA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SORA.

يحتل Sora Labs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,345.94، مع عرض متداول قدره 999.27M SORA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SORA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03836864، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SORA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sora Labs (SORA)

القيمة السوقية $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K إمداد دورة التداول 999.27M 999.27M 999.27M إجمالي العرض 999,270,921.610176 999,270,921.610176 999,270,921.610176

القيمة السوقية الحالية لـ Sora Labs هي $ 16.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SORA يبلغ 999.27M، مع إجمالي عرض 999270921.610176. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.35K.