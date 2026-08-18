سعر SOLdiers اليوم

السعر المباشر لمشروع SOLdiers (SOLDIERS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLDIERS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOLDIERS.

يحتل SOLdiers حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,286، مع عرض متداول قدره 999.66M SOLDIERS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLDIERS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00151635، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLDIERS بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-29.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SOLdiers (SOLDIERS)

القيمة السوقية $ 69.29K$ 69.29K $ 69.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.29K$ 69.29K $ 69.29K إمداد دورة التداول 999.66M 999.66M 999.66M إجمالي العرض 999,663,192.953523 999,663,192.953523 999,663,192.953523

القيمة السوقية الحالية لـ SOLdiers هي $ 69.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLDIERS يبلغ 999.66M، مع إجمالي عرض 999663192.953523. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.29K.