سعر Slop (SLOP)
سعر Slop (SLOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 98.97K. يتم تحديث سعر SLOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Slop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Slop خلال اليوم هو -2.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Slop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Slop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Slop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Slop مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.19%
|30 يوم
|$ 0
|-58.31%
|60 يوم
|$ 0
|-58.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Slop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.22%
-2.19%
+17.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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