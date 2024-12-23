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سعر Silly Dragon (SILLY) المباشر لليوم هو USD 0.00899486 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.03M . يتم تحديث سعر SILLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Silly Dragon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.24M - تغيير سعر Silly Dragon خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر Silly Dragon (SILLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Silly Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Silly Dragon مقابل USD هو $ -0.0026631774 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Silly Dragon مقابل USD هو $ -0.0030418466 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Silly Dragon مقابل USD هو $ -0.002014783034288943 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.60% 30 يوم $ -0.0026631774 -29.60% 60 يوم $ -0.0030418466 -33.81% 90 يوم $ -0.002014783034288943 -18.30%

تحليل سعر Silly Dragon (SILLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Silly Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00868329$ 0.00868329 $ 0.00868329 24 ساعة مرتفع $ 0.0096455$ 0.0096455 $ 0.0096455 عالية طوال الوقت $ 0.159107$ 0.159107 $ 0.159107 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) -33.43%

معلومات سوق Silly Dragon (SILLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: