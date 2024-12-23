سعر Silly Dragon (SILLY)
سعر Silly Dragon (SILLY) المباشر لليوم هو USD 0.00899486. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.03M. يتم تحديث سعر SILLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Silly Dragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.24M
- تغيير سعر Silly Dragon خلال اليوم هو -0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر Silly Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Silly Dragon مقابل USD هو $ -0.0026631774 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Silly Dragon مقابل USD هو $ -0.0030418466 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Silly Dragon مقابل USD هو $ -0.002014783034288943 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.60%
|30 يوم
|$ -0.0026631774
|-29.60%
|60 يوم
|$ -0.0030418466
|-33.81%
|90 يوم
|$ -0.002014783034288943
|-18.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Silly Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
-0.60%
-33.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Silly Dragon: A whimsical, fun-loving character in the Solana blockchain world, embodying innovation, community, and playfulness. 🐉✨🚀 ON NOVEMBER 8, ANATOLY POSTS ON HIS ACCOUNT X 'THE YEAR OF THE SILLY DRAGON' HAS INFUSED A FRESH AND PLAYFUL ENERGY INTO THE SOLANA NARRATIVE. AS WE APPROACH THE YEAR 2024, OFTEN ASSOCIATED WITH THE DRAGON IN VARIOUS CULTURAL ZODIACS, ANTICIPATION IS GROWING ABOUT WHAT NARRATIVES AND INNOVATIONS MIGHT DEVELOP AROUND THE SILLY DRAGON. THIS PLAYFUL SYMBOL COULD VERY WELL BECOME A CATALYST FOR NEW CREATIVE INITIATIVES AND COMMUNITY ENGAGEMENT, ADDING AN INTRIGUING LAYER TO SOLANA'S EVOLVING STORY.
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