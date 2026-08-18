سعر SachiCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع SachiCoin (SACHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SACHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SACHI.

يحتل SachiCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 63,574، مع عرض متداول قدره 963.29M SACHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SACHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00993498، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SACHI بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-9.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SachiCoin (SACHI)

القيمة السوقية $ 63.57K$ 63.57K $ 63.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.57K$ 63.57K $ 63.57K إمداد دورة التداول 963.29M 963.29M 963.29M إجمالي العرض 963,293,208.32312 963,293,208.32312 963,293,208.32312

القيمة السوقية الحالية لـ SachiCoin هي $ 63.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SACHI يبلغ 963.29M، مع إجمالي عرض 963293208.32312. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.57K.