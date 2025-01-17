سعر Ryze (RYZE)
سعر Ryze (RYZE) المباشر لليوم هو USD 0.02661498. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RYZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ryze الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.12
- تغيير سعر Ryze خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ryze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ryze مقابل USD هو $ -0.0059743177 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ryze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ryze مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.14%
|30 يوم
|$ -0.0059743177
|-22.44%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ryze: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-0.14%
+1.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aryze is a collateral-agnostic stablecoin layer, featuring cross-chain unified liquidity and revenue sharing. Aryze creates asset-backed digital currencies, or E-Assets, that provide stability and transparency, ensuring that digital currencies are reliable for everyday use and global transactions. Our asset-agnostic approach allows us to tokenize a wide variety of assets, from fiat currencies to commodities, central bank digital currencies (CBDCs), and more. Each token is backed by tangible, real-world assets, giving users confidence that these digital currencies hold real value.
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