توكنوميكس Rocket Pool ETH (RETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rocket Pool ETH (RETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rocket Pool ETH (RETH) Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net. الموقع الرسمي: https://rocketpool.net/ اشتر RETH الآن!

توكنوميكس Rocket Pool ETH (RETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rocket Pool ETH (RETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.74B $ 1.74B $ 1.74B إجمالي العرض: $ 413.90K $ 413.90K $ 413.90K العرض المتداول: $ 413.90K $ 413.90K $ 413.90K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.74B $ 1.74B $ 1.74B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,814.31 $ 4,814.31 $ 4,814.31 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 887.26 $ 887.26 $ 887.26 السعر الحالي: $ 4,215.84 $ 4,215.84 $ 4,215.84 معرفة المزيد عن سعر Rocket Pool ETH (RETH)

توكنوميكس Rocket Pool ETH (RETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rocket Pool ETH (RETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RETH، استكشف السعر المباشر لتوكن RETH!

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