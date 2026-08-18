سعر Poker44 اليوم

السعر المباشر لمشروع Poker44 (SN126) اليوم هو $ 0.888065، مع تغير بنسبة 1.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN126 الحالي إلى USD هو $ 0.888065 لكل SN126.

يحتل Poker44 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,128,837، مع عرض متداول قدره 1.27M SN126. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN126 بين $ 0.880597 (أدنى) و$ 0.908561 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.19، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.880597.

على المدى القصير، تحرك SN126 بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-12.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.50K.

معلومات سوق Poker44 (SN126)

القيمة السوقية $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M الحجم (24 ساعة) $ 10.50K$ 10.50K $ 10.50K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M إمداد دورة التداول 1.27M 1.27M 1.27M إجمالي العرض 1,271,101.520111789 1,271,101.520111789 1,271,101.520111789

القيمة السوقية الحالية لـ Poker44 هي $ 1.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.50K. العرض المتداول لـ SN126 يبلغ 1.27M، مع إجمالي عرض 1271101.520111789. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.13M.