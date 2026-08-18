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سعر Poker44 المباشر اليوم هو 0.888065 USD. القيمة السوقية لـ SN126 هي 1,128,837 USD. تابع تحديثات أسعار SN126 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Poker44 المباشر اليوم هو 0.888065 USD. القيمة السوقية لـ SN126 هي 1,128,837 USD. تابع تحديثات أسعار SN126 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SN126

معلومات سعر SN126

ما هو SN126

الموقع الرسمي لـ SN126

اقتصاد توكن SN126

توقعات سعر SN126

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سعر Poker44 (SN126)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SN126 إلى USD:

$0.884275
$0.884275$0.884275
-0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Poker44 (SN126) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:40:33 (UTC+8)

سعر Poker44 اليوم

السعر المباشر لمشروع Poker44 (SN126) اليوم هو $ 0.888065، مع تغير بنسبة 1.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN126 الحالي إلى USD هو $ 0.888065 لكل SN126.

يحتل Poker44 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,128,837، مع عرض متداول قدره 1.27M SN126. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN126 بين $ 0.880597 (أدنى) و$ 0.908561 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.19، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.880597.

على المدى القصير، تحرك SN126 بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-12.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.50K.

معلومات سوق Poker44 (SN126)

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

$ 10.50K
$ 10.50K$ 10.50K

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

1.27M
1.27M 1.27M

1,271,101.520111789
1,271,101.520111789 1,271,101.520111789

القيمة السوقية الحالية لـ Poker44 هي $ 1.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.50K. العرض المتداول لـ SN126 يبلغ 1.27M، مع إجمالي عرض 1271101.520111789. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.13M.

سجل سعر Poker44 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.880597
$ 0.880597$ 0.880597
24 ساعة منخفض
$ 0.908561
$ 0.908561$ 0.908561
24 ساعة مرتفع

$ 0.880597
$ 0.880597$ 0.880597

$ 0.908561
$ 0.908561$ 0.908561

$ 2.19
$ 2.19$ 2.19

$ 0.880597
$ 0.880597$ 0.880597

-0.09%

-1.87%

-12.95%

-12.95%

سجل سعر Poker44 (SN126) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Poker44 مقابل USD هو $ -0.01700344874326254 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poker44 مقابل USD هو $ -0.3668158698 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poker44 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poker44 مقابل USD هو $ -0.0000004837841006 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.01700344874326254-1.87%
30 يوم$ -0.3668158698-41.30%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ -0.0000004837841006-0.00%

توقعات أسعار Poker44

Poker44 (SN126) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SN126 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPoker44 (SN126) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Poker44 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Poker44 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SN126 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Poker44.

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نبذة عن Poker44

ما هو السعر الحالي لـ Poker44؟

يتم تداول Poker44 بسعر $0.888065، مما يمثل حركة سعرية بنسبة -1.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن SN126 بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة -1.87% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان SN126 يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء Poker44 مع رموز Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem؟

ضمن قطاع Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem، يُظهر SN126 قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ Poker44 اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $1128837، مما يضع SN126 في المرتبة #2766، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $0.880597 و$0.908561، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول SN126؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم SN126؟

مع وجود 1271101.520111789 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Poker44

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:40:33 (UTC+8)

تحديثات Poker44 (SN126) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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